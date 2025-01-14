В Свердловской области ко Дню Победы ветеранам выплатят по 25 тысяч

Posted 14 января, 08:14
Published 14 января, 08:14
Modified 14 января, 08:16
Updated 14 января, 08:16
К 9 мая в регионе проведут много мероприятий как областного так и всероссийского масштаба.
К празднику также будет произведена единовременная выплата ветеранам ВОВ 25 000 рублей.
80-летие Победы отметят также и лекциями для студентов просветительской направленности. Учащимся расскажут о том, какие подвиги совершили советские военные во время войны, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Напомним, 98-летний ветеран ВОВ в свой день рождения встретил тагильского мэра Пинаева блинами.