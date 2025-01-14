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Posted 14 января, 08:14

Published 14 января, 08:14

Modified 14 января, 08:16

Updated 14 января, 08:16

В Свердловской области ко Дню Победы ветеранам выплатят по 25 тысяч

В Свердловской области ко Дню Победы ветеранам выплатят по 25 тысяч

14 января 2025, 08:14
Фото: 1MI.
На Среднем Урале ветераны ко Дню Победы получат денежные средства.

К 9 мая в регионе проведут много мероприятий как областного так и всероссийского масштаба.

К празднику также будет произведена единовременная выплата ветеранам ВОВ 25 000 рублей.

80-летие Победы отметят также и лекциями для студентов просветительской направленности. Учащимся расскажут о том, какие подвиги совершили советские военные во время войны, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, 98-летний ветеран ВОВ в свой день рождения встретил тагильского мэра Пинаева блинами.

97-летний ветеран ВОВ скончался в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Деньги#День Победы#Выплаты#Екатеринбург
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