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Posted 14 января, 09:26

Published 14 января, 09:26

Modified 14 января, 09:28

Updated 14 января, 09:28

В Свердловской области вынесен приговор за убийство девочки 20-летней давности

В Свердловской области вынесен приговор за убийство девочки 20-летней давности

14 января 2025, 09:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области был вынесен приговор по делу об убийстве девочки, которое было совершено 20 лет назад.

Мужчина 1976 года рождения был признан виновным в совершении убийства группой лиц, сообщили в СК по Свердловской области.

Следствие выяснило, что преступление было совершено в мае 2004 года в отношении девочки из Верхней Пышмы. Мужчина и его подельник 1974 года рождения приняли меры, чтобы опознать тело было затруднительно. Затем они скрылись из города. Материалы в отношении второго фигуранта выделены в отдельное производство.

В будущем один из мужчин вернулся обратно в Верхнюю Пышму, а затем стал жить в другом регионе. По факту обнаружения трупа девочки было возбуждено уголовное дело. Однако на начальном этапе найти подозреваемых не удалось. Но проведенные впоследствии молекулярно-генетические экспертизы помогли найти их.

Согласно приговору, один из фигурантов отправится на 13 лет в колонию строгого режима.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из подозреваемых был у сожительницы в момент задержания. Он находился в Ржеве. Он под конвоем был доставлен в Екатеринбург. Второй мужчина находился в Верхней Пышме. Оба мужчины были очень удивлены визиту полицейских. Ранее оба уже были судимы, в том числе за тяжкие преступления.

Ранее житель Нижнего Тагила был осужден за убийство девушки 17-летней давности.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Приговор#Екатеринбург#СК
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