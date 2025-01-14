В Свердловской области вынесен приговор за убийство девочки 20-летней давности

Posted 14 января, 09:26
Published 14 января, 09:26
Modified 14 января, 09:28
Updated 14 января, 09:28
Мужчина 1976 года рождения был признан виновным в совершении убийства группой лиц, сообщили в СК по Свердловской области.
Следствие выяснило, что преступление было совершено в мае 2004 года в отношении девочки из Верхней Пышмы. Мужчина и его подельник 1974 года рождения приняли меры, чтобы опознать тело было затруднительно. Затем они скрылись из города. Материалы в отношении второго фигуранта выделены в отдельное производство.
В будущем один из мужчин вернулся обратно в Верхнюю Пышму, а затем стал жить в другом регионе. По факту обнаружения трупа девочки было возбуждено уголовное дело. Однако на начальном этапе найти подозреваемых не удалось. Но проведенные впоследствии молекулярно-генетические экспертизы помогли найти их.
Согласно приговору, один из фигурантов отправится на 13 лет в колонию строгого режима.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из подозреваемых был у сожительницы в момент задержания. Он находился в Ржеве. Он под конвоем был доставлен в Екатеринбург. Второй мужчина находился в Верхней Пышме. Оба мужчины были очень удивлены визиту полицейских. Ранее оба уже были судимы, в том числе за тяжкие преступления.
Ранее житель Нижнего Тагила был осужден за убийство девушки 17-летней давности.