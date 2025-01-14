В Свердловской области вынесен приговор за убийство девочки 20-летней давности

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из подозреваемых был у сожительницы в момент задержания. Он находился в Ржеве. Он под конвоем был доставлен в Екатеринбург. Второй мужчина находился в Верхней Пышме. Оба мужчины были очень удивлены визиту полицейских. Ранее оба уже были судимы, в том числе за тяжкие преступления.