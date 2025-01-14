Весной деревья на даче нальются бутонами: как сохранить зимой любимые яблони и груши

Даже зимой деревья подвержены атаке вредителей, которые зимуют в трещинах коры или в почве. В ясные дни при температуре не ниже -5°C можно обработать стволы и крупные ветви раствором медного или железного купороса. Это уничтожит часть грибков и паразитов. Убедитесь, что вокруг деревьев нет прелых листьев, сгнивших плодов и растительных остатков — это основное место зимовки вредителей.