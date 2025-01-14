Весной деревья на даче нальются бутонами: как сохранить зимой любимые яблони и груши

Posted 14 января, 11:11
Published 14 января, 11:11
Modified 14 января, 11:13
Updated 14 января, 11:13
Зимой деревья, особенно молодые, подвержены трещинам коры из-за резких перепадов температур или повреждения грызунами.
Если вы не побелили деревья осенью, сделайте это, когда нет сильных морозов. Для этого используйте известковый раствор (можно приобрести готовый). Он защищает кору от солнечных ожогов и перепадов температур. Для молодых деревьев используйте акриловые краски или более щадящие составы.
Грызуны также представляют серьезную угрозу. Обмотайте стволы молодых деревьев специальной сеткой, лапником или мешковиной. Можно также использовать пластиковые трубки или свернутую рубероидную бумагу. Важно накрыть основание дерева, чтобы мыши, зайцы и другие вредители не добрались до коры.
В специализированных магазинах можно купить сетки для защиты от грызунов. Категорически не рекомендуется использовать лишь полиэтилен, — рекомендует портал Houzz.
Снежный покров служит естественным утеплением для корней, но он также может навредить ветвям.
Чтобы защитить корневую систему от промерзания, нагребите к стволу слой снега и утрамбуйте его. Сверху можно насыпать немного опилок или мульчи — это дополнительно сохранит тепло.
Чтобы ветки не обломились, регулярно стряхивайте налипший мокрый снег с деревьев. Особенно внимательно следите за хвойными (если они есть) и молодыми саженцами. Если ветка все же обломилась, срочно приступайте к «реанимации».
Верните крупные ветви или стволик в первоначальное положение и закрепите скобами, тканью или другими приспособлениями. Места соединения обязательно зачистите ножом и замажьте масляной краской. Не помешает дополнительно обвязать рану целлофановой пленкой, — советуют эксперты портала Houzz.
Декабрь и январь не подходят для обрезки деревьев из-за рисков повреждения ткани растений при сильном морозе. Однако в конце зимы (февраль) можно проводить санитарную обрезку.
Даже зимой деревья подвержены атаке вредителей, которые зимуют в трещинах коры или в почве. В ясные дни при температуре не ниже -5°C можно обработать стволы и крупные ветви раствором медного или железного купороса. Это уничтожит часть грибков и паразитов. Убедитесь, что вокруг деревьев нет прелых листьев, сгнивших плодов и растительных остатков — это основное место зимовки вредителей.
В качестве превентивных мер по борьбе с насекомыми-вредителями привлекайте в свой сад птиц. Если развесить кормушки и регулярно подновлять запасы семечек, круп и кусочков несоленого сала, весной и летом прикормленные пернатые отблагодарят за заботу, уничтожая насекомых-вредителей в вашем саду, — пишет портал Houzz.
Если в вашем регионе наблюдаются суровые зимы или резкие перепады температуры, деревьям может потребоваться дополнительная защита.
В период оттепелей и заморозков на деревьях может образовываться ледяная корка. Она мешает дереву «дышать». Регулярно проверяйте кору деревьев. Если обнаружили лед, не снимайте его резко, чтобы не ранить дерево. Попробуйте аккуратно растопить лед теплой водой.
И не забывайте, что зима — идеальное время для планирования. Продумайте, какие деревья и кустарники вы хотите посадить весной, подготовьте план удобрений и закупок.
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