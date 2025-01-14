Замгубернатора Ислаев: По качеству дорог Югра уступает только Москве

Posted 14 января, 18:51
Published 14 января, 18:51
Modified 14 января, 18:51
Updated 14 января, 18:51
«По поручению губернатора в этом году мы пересмотрели подходы по развитию муниципальных дорог, кратно увеличили финансирование и сформировали новую комплексную программу», — сказал Ислаев. Он также отметил, что в России круглый год ведется работа по обеспечению транспортной доступности территорий, включая отдаленные и труднодоступные. Об этом пишет «Российская газета».
Для решения проблемы в зимнее время в регионе ведут строительство автозимников и ледовых переправ, а летом для перевозок пассажиров задействуют речной транспорт с доступными ценами. Водный вид транспорта демонстрирует большую востребованность. Власти запустили его модернизацию и обновление подвижного состава.
Помимо этого, высокую актуальность в плане передвижения сохраняют авиаперевозки: в округе девять аэропортов. Для доступности билетов населению из регионального бюджета предоставляют субсидии, также продолжается расширение сети авиаперевозок как внутри региона, так и на межрегиональном уровне.
Азат Ислаев рассказал, что близится завершение строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута. С учетом опережающих темпов строительства в планах завершение работы до конца 2025 года. Сейчас это один из самых крупных инфраструктурных проектов в РФ, в составе которого восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1758 метров), три путепровода, четыре моста, 43 километра автомобильных дорог. Работы идут в круглосуточном режиме, привлечено 750 человек и 200 единиц техники.
Предполагается, что мост должен будет направить транспортные потоки в обход города, ускорив путь для людей и для грузов, обеспечить альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств. Он возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск).
«После завершения этого проекта приступим к проектированию сопоставимого по масштабу моста через Обь возле поселка Андра», — поделился планами Ислаев.
По данным замгубернатора, мост должен связать Ямал с уральскими регионами, сократить примерно на 500 километров пробег на участке Екатеринбург — Надым, уменьшить время в пути на четыре — пять часов как для пассажиров, так и для доставки грузов на месторождения нефти и газа.