Житель Екатеринбурга ограбил пенсионерку, которая сняла 170 тысяч в банке

Posted 14 января, 06:59
Published 14 января, 06:59
Modified 14 января, 07:01
Updated 14 января, 07:01
Женщина сняла наличные в банке, чтобы отдать их внуку для оплаты обучения. Ее выследил мужчина и около подъезда он на нее напал, попытавшись отобрать у нее сумку, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Пенсионерка не хотела отдавать ему сумку, и тогда злоумышленник уронил ее на землю. После этого ему удалось завладеть имуществом и скрыться. Потерпевшая обратилась в полицию.
Вскоре нападавшего задержали. Мужчина сообщил, что деньги он уже успел потратить. Кроме того, выяснилось, что он был ранее судим за кражи, грабеж и распространение наркотиков.
Напомним, 22-летний тагильчанин в Екатеринбурге ограбил интим-салон на 50 тысяч рублей.