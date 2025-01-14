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Posted 14 января, 06:59

Published 14 января, 06:59

Modified 14 января, 07:01

Updated 14 января, 07:01

Житель Екатеринбурга ограбил пенсионерку, которая сняла 170 тысяч в банке

Житель Екатеринбурга ограбил пенсионерку, которая сняла 170 тысяч в банке

14 января 2025, 06:59
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 31-летний мужчина украл у 80-летней женщины сумку с крупной суммой денег. Происшествие случилось 25 декабря 2024 года на Предельной улице.

Женщина сняла наличные в банке, чтобы отдать их внуку для оплаты обучения. Ее выследил мужчина и около подъезда он на нее напал, попытавшись отобрать у нее сумку, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Пенсионерка не хотела отдавать ему сумку, и тогда злоумышленник уронил ее на землю. После этого ему удалось завладеть имуществом и скрыться. Потерпевшая обратилась в полицию.

Вскоре нападавшего задержали. Мужчина сообщил, что деньги он уже успел потратить. Кроме того, выяснилось, что он был ранее судим за кражи, грабеж и распространение наркотиков.

Напомним, 22-летний тагильчанин в Екатеринбурге ограбил интим-салон на 50 тысяч рублей.

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