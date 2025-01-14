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Posted 14 января, 10:15

Published 14 января, 10:15

Modified 14 января, 10:17

Updated 14 января, 10:17

Жители Свердловской области все чаще сталкиваются с фиктивными медуслугами по ОМС

Жители Свердловской области все чаще сталкиваются с фиктивными медуслугами по ОМС

14 января 2025, 10:15
Фото: Изображение Midjourney.
В медучреждениях Свердловской области совершают махинации, связанные с прохождением пациентами диспансеризации.

Так, по словам свердловчан, стоимость диспансеризации для одного человека превышает две тысячи рублей. Учитывая, что в системе ОМС региона зарегистрировано более четырех миллионов человек, ущерб может быть серьезным, сообщает «Правда УрФО».

Из-за этого региональный фонд ОМС терпит убытки. Сотрудники организации ежегодно проводят проверки в клиниках, однако не все случай обращений подтверждаются.

Напомним, в декабре 2024 года врач из Екатеринбурга попросила губернатора Свердловской области ввести обязательную для всех диспансеризацию.

Эксперты: В 2025 году повысится уровень доступности медпомощи по ОМС
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