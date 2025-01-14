Жители Свердловской области все чаще сталкиваются с фиктивными медуслугами по ОМС

Posted 14 января, 10:15
Published 14 января, 10:15
Modified 14 января, 10:17
Updated 14 января, 10:17
Так, по словам свердловчан, стоимость диспансеризации для одного человека превышает две тысячи рублей. Учитывая, что в системе ОМС региона зарегистрировано более четырех миллионов человек, ущерб может быть серьезным, сообщает «Правда УрФО».
Из-за этого региональный фонд ОМС терпит убытки. Сотрудники организации ежегодно проводят проверки в клиниках, однако не все случай обращений подтверждаются.
Напомним, в декабре 2024 года врач из Екатеринбурга попросила губернатора Свердловской области ввести обязательную для всех диспансеризацию.