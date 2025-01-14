Жителя Екатеринбурга будут судить за создание финансовой пирамиды

Posted 14 января, 06:46
Published 14 января, 06:46
Modified 14 января, 06:48
Updated 14 января, 06:48
Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, используя свой служебный пост председателя правления Международного потребительского кооператива «Синерджи», он организовал финансовую пирамиду. С июля 2020 по июль 2021 года мужчина привлекал средства граждан под видом инвестиционных программ («вклад», «погашение кредита», «покупка гаджетов» и др.), не имея намерения исполнять обязательства.
Полученные средства, свыше 416 тысяч рублей, он тратил на рекламу, аренду и другие расходы, не осуществляя заявленной инвестиционной деятельности. В результате 28 граждан понесли финансовые потери. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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