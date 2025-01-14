Жителя Екатеринбурга будут судить за создание финансовой пирамиды

По версии следствия, используя свой служебный пост председателя правления Международного потребительского кооператива «Синерджи», он организовал финансовую пирамиду. С июля 2020 по июль 2021 года мужчина привлекал средства граждан под видом инвестиционных программ («вклад», «погашение кредита», «покупка гаджетов» и др.), не имея намерения исполнять обязательства.