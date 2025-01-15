Авоську не желаете? Какие вещи из СССР продаются в Свердловской области

В былые времена люди хранили редкие фотографии в альбомах. Они передавались из поколения в поколение. Сейчас же снимки, в большинстве своем, находятся на электронных устройствах. Однако просмотр старых портретов позволяет с высокой точностью понять то, как жили люди в СССР. Рассматривая одежду, прически, интерьер квартир, то, как выглядели улицы, даже ощущая запах от самого альбома, как будто сам погружаешься в ту эпоху.