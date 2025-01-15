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Posted 15 января, 09:25

Published 15 января, 09:25

Modified 15 января, 09:27

Updated 15 января, 09:27

В Свердловской области снова набирают популярность игрушки и авоськи из СССР

Авоську не желаете? Какие вещи из СССР продаются в Свердловской области

15 января 2025, 09:25
Фото: freepik.

В Свердловской области снова набирают популярность игрушки и авоськи из СССР

Проигрыватель «Юность», зеркало на ретро-авто «Москвич», деревянные зубные щетки, авоськи и настоящие деньги — это и многое другое можно увидеть на сайтах объявлений в Свердловской области. Редакция TagilCity.ru сделала подборку предметов, созданных в СССР, но до сих пор пользующихся популярностью.

В современном мире, казалось бы, есть абсолютно все для удобства и комфорта граждан. «Раньше такого не было, ничего раньше не было», — говорят родившиеся в Советском Союзе. При этом созданные десятилетия назад вещи до сих пор бережно хранятся или активно используются в обиходе. Поговорим о том, что же предлагают свердловчане для «Back in the USSR».

Музыка и радио из СССР

Музыкальный комбайн «Романтика» 201 стерео. Не секрет, что кто-то до сих пор хранит коллекцию виниловых пластинок, раритет, так сказать. Коллекционеры, в свою очередь, за некоторые альбомы могут выложить довольно кругленькую сумму. И явно не для того, чтобы они просто пылились в шкафу. Вот и «ретро-гаджет» не зря выставлен на продажу Юлией из Артемовского ГО.

Музыкальный комбайн «Романтика» 201 стерео, СССР
Виниловые пластинки, СССР
Музыкальный комбайн «Романтика» 201 стерео
Музыкальный комбайн «Романтика» 201 стерео, СССР. Фото: Авито

Проигрыватель винила «Юность» 301. Выпускался в виде чемодана 55 лет назад. Аппарат удовлетворял многие запросы советского человека — компактность, простота, небольшой вес и хорошее звучание музыки.

Проигрыватель винила «Юность» 301 из СССР
Проигрыватель винила «Юность» 301 из СССР. Фото: Авито

Музыкальный центр National Panasonic SG-1020L, хоть и не был рожден в Союзе, но им могли похвастаться далеко не все.

Играет, как положено настоящему японцу. Тюнер с хорошей чуйкой. Принимает FM даже без антенны. Прием FM — стерео. Акустика родная, — пишет екатеринбуржец Павел.

Музыкальный центр National Panasonic SG-1020L, СССР
Музыкальный центр National Panasonic SG-1020L, СССР. Фото: Авито

Радио-громкоговоритель. В каждой квартире было это устройство, а иначе как слушать новости?

Радио-громкоговоритель из СССР
Радио-громкоговоритель из СССР. Фото: Авито

Автозапчасти из СССР

Ручка стеклоподъемника ВАЗ 2101 (хром) и зеркало оригинальное, внешнее (хром) на ретро-авто «Москвич» — 403 ИЭ, «Москвич» — 433, «Москвич» — 434 и ЛуАЗ-969 А. Нет, ну, а что? Кому-то же пригодятся.

Автозапчасти из СССР
Автозапчасти из СССР
Автозапчасти из СССР. Фото: Авито

Предметы обихода из СССР

Крепкая и готовая пережить не одно столетие авоська — идеальная замена современным экошопперам.

Авоська из СССР
Авоська из СССР. Фото: Авито

Деревянные зубные щетки и мыло, машинка для стрижки волос ручная 1962 года выпуска, калейдоскоп, карманный электродинамический фонарик «Жучок» с почти 60-летней историей, паяльник по ГОСТу, часы с ключом настенные «Маяк». Список можно пополнять бесконечно. И ведь находятся те, кто не просто приобретает, а дает старым вещам новую жизнь.

Для создания инсталляции, для организации фото-/видеосъемки, для тематических кино или вечеринки, праздника подобные предметы помогут глубже проработать задумку. Вообще очень многие коллекционеры просто фанатеют по редким, единичным экземплярам той эпохи. Что-то мне досталось от родственников, что-то взял у знакомых. Сначала сам собирал, потом решил продать, — рассказал Вадим, периодически пополняющий свой «мини-магазин» на сайте объявлений.
Предметы обихода из СССР
Предметы обихода из СССР. Фото: Авито

В былые времена люди хранили редкие фотографии в альбомах. Они передавались из поколения в поколение. Сейчас же снимки, в большинстве своем, находятся на электронных устройствах. Однако просмотр старых портретов позволяет с высокой точностью понять то, как жили люди в СССР. Рассматривая одежду, прически, интерьер квартир, то, как выглядели улицы, даже ощущая запах от самого альбома, как будто сам погружаешься в ту эпоху.

Фотоальбомы из СССР
Фотоальбомы из СССР
Фотоальбомы из СССР. Фото: Авито

Денежки, денежки… из СССР

После развала Советского Союза многие попросту не успели поменять старые деньги на новые. Наверняка такие банкноты видел каждый. Они ассоциируются с частью отечественной истории, возможно, даже с историей семьи, и представляют интерес для коллекционеров.

Деньги из СССР
Деньги из СССР
Деньги из СССР. Фото: Авито

Детские игрушки из СССР

Утюжок, олимпийский медведь, погремушки, елочные игрушки. Только посмотрите на это разнообразие из детства. Завидное качество предметов тех времен позволяют сохранить эти частички прошлого многих из нас в практически первозданном состоянии.

Детские игрушки из СССР
Детские игрушки из СССР
Детские игрушки из СССР
Детские игрушки из СССР
Детские игрушки из СССР. Фото: Авито

При создании этого материала, корреспондент с ностальгией пересматривал объявления о продаже тех предметов, которые когда-то были и в его квартире.

Ностальгия за деньги: какой декор из СССР продают жители Свердловской области
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