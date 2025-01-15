Авоську не желаете? Какие вещи из СССР продаются в Свердловской области

Posted 15 января, 09:25
Published 15 января, 09:25
Modified 15 января, 09:27
Updated 15 января, 09:27
В современном мире, казалось бы, есть абсолютно все для удобства и комфорта граждан. «Раньше такого не было, ничего раньше не было», — говорят родившиеся в Советском Союзе. При этом созданные десятилетия назад вещи до сих пор бережно хранятся или активно используются в обиходе. Поговорим о том, что же предлагают свердловчане для «Back in the USSR».
Музыкальный комбайн «Романтика» 201 стерео. Не секрет, что кто-то до сих пор хранит коллекцию виниловых пластинок, раритет, так сказать. Коллекционеры, в свою очередь, за некоторые альбомы могут выложить довольно кругленькую сумму. И явно не для того, чтобы они просто пылились в шкафу. Вот и «ретро-гаджет» не зря выставлен на продажу Юлией из Артемовского ГО.
Проигрыватель винила «Юность» 301. Выпускался в виде чемодана 55 лет назад. Аппарат удовлетворял многие запросы советского человека — компактность, простота, небольшой вес и хорошее звучание музыки.
Музыкальный центр National Panasonic SG-1020L, хоть и не был рожден в Союзе, но им могли похвастаться далеко не все.
Играет, как положено настоящему японцу. Тюнер с хорошей чуйкой. Принимает FM даже без антенны. Прием FM — стерео. Акустика родная, — пишет екатеринбуржец Павел.
Радио-громкоговоритель. В каждой квартире было это устройство, а иначе как слушать новости?
Ручка стеклоподъемника ВАЗ 2101 (хром) и зеркало оригинальное, внешнее (хром) на ретро-авто «Москвич» — 403 ИЭ, «Москвич» — 433, «Москвич» — 434 и ЛуАЗ-969 А. Нет, ну, а что? Кому-то же пригодятся.
Крепкая и готовая пережить не одно столетие авоська — идеальная замена современным экошопперам.
Деревянные зубные щетки и мыло, машинка для стрижки волос ручная 1962 года выпуска, калейдоскоп, карманный электродинамический фонарик «Жучок» с почти 60-летней историей, паяльник по ГОСТу, часы с ключом настенные «Маяк». Список можно пополнять бесконечно. И ведь находятся те, кто не просто приобретает, а дает старым вещам новую жизнь.
Для создания инсталляции, для организации фото-/видеосъемки, для тематических кино или вечеринки, праздника подобные предметы помогут глубже проработать задумку. Вообще очень многие коллекционеры просто фанатеют по редким, единичным экземплярам той эпохи. Что-то мне досталось от родственников, что-то взял у знакомых. Сначала сам собирал, потом решил продать, — рассказал Вадим, периодически пополняющий свой «мини-магазин» на сайте объявлений.
В былые времена люди хранили редкие фотографии в альбомах. Они передавались из поколения в поколение. Сейчас же снимки, в большинстве своем, находятся на электронных устройствах. Однако просмотр старых портретов позволяет с высокой точностью понять то, как жили люди в СССР. Рассматривая одежду, прически, интерьер квартир, то, как выглядели улицы, даже ощущая запах от самого альбома, как будто сам погружаешься в ту эпоху.
После развала Советского Союза многие попросту не успели поменять старые деньги на новые. Наверняка такие банкноты видел каждый. Они ассоциируются с частью отечественной истории, возможно, даже с историей семьи, и представляют интерес для коллекционеров.
Утюжок, олимпийский медведь, погремушки, елочные игрушки. Только посмотрите на это разнообразие из детства. Завидное качество предметов тех времен позволяют сохранить эти частички прошлого многих из нас в практически первозданном состоянии.
При создании этого материала, корреспондент с ностальгией пересматривал объявления о продаже тех предметов, которые когда-то были и в его квартире.