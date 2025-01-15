Белоснежное белье бывает не только в рекламе: 13 способов добиться идеальной чистоты

Добавьте в барабан или в отсек для моющего средства кислородный отбеливатель (например, средства на основе перкарбоната натрия). Они эффективно сохраняют белизну и безопасны для тканей. Однако не используйте на постоянной основе хлорные отбеливатели, так как они со временем разрушают ткань.