Без вести пропавшего участника СВО из Свердловской области записали в беглецы

Свердловчанин в 2023 году подписал контракт и отправился на СВО, а через полгода, успешно выполнив его, вернулся домой. Однако, вместо отдыха, в марте 2024 года он вновь подписал контракт и ушел на фронт. В августе связь с ним прервалась, и в сентябре его сестре сообщили о признании Дмитрия самовольно оставившим часть (СОЧ).