tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 06:33

Published 15 января, 06:33

Modified 15 января, 06:35

Updated 15 января, 06:35

Без вести пропавшего участника СВО из Свердловской области записали в беглецы

Без вести пропавшего участника СВО из Свердловской области записали в беглецы

15 января 2025, 06:33
Фото: 1MI.
Пропавшего без вести свердловчанина, участника СВО, командование по ошибке записало СОЧем.

Свердловчанин в 2023 году подписал контракт и отправился на СВО, а через полгода, успешно выполнив его, вернулся домой. Однако, вместо отдыха, в марте 2024 года он вновь подписал контракт и ушел на фронт. В августе связь с ним прервалась, и в сентябре его сестре сообщили о признании Дмитрия самовольно оставившим часть (СОЧ).

Женщина обратилась в депутату Максиму Иванову. После его обращения в военную прокуратуру, приказ об СОЧ отменили, Дмитрия признали без вести пропавшим, возобновили выплаты, и восстановили его доброе имя.

Аналогичным образом Иванову удалось защитить честь еще двух бойцов, первоначально признанных дезертирами. По запросу в военную прокуратуру выяснилось, что они погибли в бою. Статус СОЧ с них снят, рассказал Максим Иванов с своих соцсетях.

Ранее свердловскую семью с пятью детьми оставили без выплат после гибели отца на СВО.

«Погиб так и не дождавшись денег»: бойцам СВО задерживают региональную выплату
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика