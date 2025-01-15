Без вести пропавшего участника СВО из Свердловской области записали в беглецы

Posted 15 января, 06:33
Published 15 января, 06:33
Modified 15 января, 06:35
Updated 15 января, 06:35
Свердловчанин в 2023 году подписал контракт и отправился на СВО, а через полгода, успешно выполнив его, вернулся домой. Однако, вместо отдыха, в марте 2024 года он вновь подписал контракт и ушел на фронт. В августе связь с ним прервалась, и в сентябре его сестре сообщили о признании Дмитрия самовольно оставившим часть (СОЧ).
Женщина обратилась в депутату Максиму Иванову. После его обращения в военную прокуратуру, приказ об СОЧ отменили, Дмитрия признали без вести пропавшим, возобновили выплаты, и восстановили его доброе имя.
Аналогичным образом Иванову удалось защитить честь еще двух бойцов, первоначально признанных дезертирами. По запросу в военную прокуратуру выяснилось, что они погибли в бою. Статус СОЧ с них снят, рассказал Максим Иванов с своих соцсетях.
Ранее свердловскую семью с пятью детьми оставили без выплат после гибели отца на СВО.