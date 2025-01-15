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Posted 15 января, 10:20

Published 15 января, 10:20

Modified 15 января, 10:22

Updated 15 января, 10:22

Чтобы кирпич не упал на голову: цепкий раствор для трещин в стене — бюджетно и просто

Чтобы кирпич не упал на голову: цепкий раствор для трещин в стене — бюджетно и просто

15 января 2025, 10:20
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Для заделки небольших трещин в стенах — например, гипсовых, кирпичных или бетонных, можно сделать простой самодельный раствор на основе алебастра, клея ПВА, лимонной кислоты и средства для мытья посуды. Такой раствор получается достаточно прочным, пластичным и удобным в работе.

Алебастр (строительный гипс) — основа раствора, при затвердевании образует прочную массу. Клей ПВА добавляет эластичность и прочность, предотвращает растрескивание. Лимонная кислота замедляет схватывание алебастра, чтобы вы успели заделать всю трещину. Средство для мытья посуды снижает вязкость и улучшает сцепление раствора.

Приготовим ингредиенты:

  • Алебастр — 3 части (по объему).
  • Клей ПВА — 1 часть.
  • Лимонная кислота — на кончике ножа (около 0,5–1 г).
  • Средство для мытья посуды — несколько капель.
  • Вода — для достижения нужной консистенции.
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В подходящей емкости смешайте сухой алебастр и лимонную кислоту. Это важно, потому что кислота должна равномерно распределиться в порошке. Влейте воду и тщательно размешайте до консистенции густой сметаны. Добавьте клей ПВА и снова перемешайте. В завершение добавьте несколько капель средства для мытья посуды, чтобы смесь стала более однородной и пластичной. Используйте готовый раствор сразу, так как даже с лимонной кислотой он начнет схватываться через 10–15 минут.

Зачищаем трещину металлической щеткой, для работы по штукатурке внутри помещения можно взять металлическую губку для мытья посуды. Далее разводим раствор и шпателем аккуратно затираем его в трещину, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на автора канала «Мастер-ОК».
Небольшая трещина на стене может «поплыть» за считанные часы
Небольшая трещина на стене может «поплыть» за считанные часы. Фото: 1MI

После высыхания (обычно 1–2 часа) можете зашкурить поверхность и при необходимости повторить процедуру.

Лимонная кислота не только замедляет схватывание, но и предотвращает появление комков в растворе. Если ее нет, можно использовать раствор уксуса (1 чайная ложка на стакан воды). Средство для мытья посуды можно заменить жидким мылом, но не лейте его слишком много, иначе раствор получится непрочным. Для большей надежности можно добавить в раствор немного цемента — около 10% от массы алебастра.

Ранее эксперты рассказали, каким материалом можно утеплить стены погреба, чтобы они не промерзали и не гнили.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Ремонт#Кирпич#Трещины#Штукатурка#Лимонная кислота#Дом и сад#КЦ#Раствор#Алебастр#Клей ПВА#Цемент
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