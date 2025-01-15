Чтобы кирпич не упал на голову: цепкий раствор для трещин в стене — бюджетно и просто

Posted 15 января, 10:20
Published 15 января, 10:20
Modified 15 января, 10:22
Updated 15 января, 10:22
Алебастр (строительный гипс) — основа раствора, при затвердевании образует прочную массу. Клей ПВА добавляет эластичность и прочность, предотвращает растрескивание. Лимонная кислота замедляет схватывание алебастра, чтобы вы успели заделать всю трещину. Средство для мытья посуды снижает вязкость и улучшает сцепление раствора.
Приготовим ингредиенты:
В подходящей емкости смешайте сухой алебастр и лимонную кислоту. Это важно, потому что кислота должна равномерно распределиться в порошке. Влейте воду и тщательно размешайте до консистенции густой сметаны. Добавьте клей ПВА и снова перемешайте. В завершение добавьте несколько капель средства для мытья посуды, чтобы смесь стала более однородной и пластичной. Используйте готовый раствор сразу, так как даже с лимонной кислотой он начнет схватываться через 10–15 минут.
Зачищаем трещину металлической щеткой, для работы по штукатурке внутри помещения можно взять металлическую губку для мытья посуды. Далее разводим раствор и шпателем аккуратно затираем его в трещину, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на автора канала «Мастер-ОК».
После высыхания (обычно 1–2 часа) можете зашкурить поверхность и при необходимости повторить процедуру.
Лимонная кислота не только замедляет схватывание, но и предотвращает появление комков в растворе. Если ее нет, можно использовать раствор уксуса (1 чайная ложка на стакан воды). Средство для мытья посуды можно заменить жидким мылом, но не лейте его слишком много, иначе раствор получится непрочным. Для большей надежности можно добавить в раствор немного цемента — около 10% от массы алебастра.
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