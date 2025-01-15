Чтобы кирпич не упал на голову: цепкий раствор для трещин в стене — бюджетно и просто

Лимонная кислота не только замедляет схватывание, но и предотвращает появление комков в растворе. Если ее нет, можно использовать раствор уксуса (1 чайная ложка на стакан воды). Средство для мытья посуды можно заменить жидким мылом, но не лейте его слишком много, иначе раствор получится непрочным. Для большей надежности можно добавить в раствор немного цемента — около 10% от массы алебастра.