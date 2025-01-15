Дело экс-замминистра Дубровина рассмотрят в суде в Екатеринбурге

Posted 15 января, 10:06
Published 15 января, 10:06
Modified 15 января, 10:08
Updated 15 января, 10:08
В октябре 2024 года суд Верх-Исетского района вернул уголовное дело в надзорное ведомство, чтобы в материалах были устранены недостатки, которые препятствуют его рассмотрению, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Прокурор каких-либо нарушений в деле не усмотрел и составил апелляцию, которую удовлетворила областная инстанция. После этого материалы были снова отправлены в суд.
Напомним, Дубровина задержали в конце 2023 года по обвинению в присвоении денег в особо крупном размере. В начале 2024 года обвиняемого выпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.