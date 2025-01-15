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Posted 15 января, 10:06

Published 15 января, 10:06

Modified 15 января, 10:08

Updated 15 января, 10:08

Дело экс-замминистра Дубровина рассмотрят в суде в Екатеринбурге

Дело экс-замминистра Дубровина рассмотрят в суде в Екатеринбурге

15 января 2025, 10:06
Фото: Изображение Midjourney.
Прокуратура в Екатеринбурге вернула в суд дело экс-главы областного строительства Игоря Дубровина, который обвиняется в хищении денег.

В октябре 2024 года суд Верх-Исетского района вернул уголовное дело в надзорное ведомство, чтобы в материалах были устранены недостатки, которые препятствуют его рассмотрению, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Прокурор каких-либо нарушений в деле не усмотрел и составил апелляцию, которую удовлетворила областная инстанция. После этого материалы были снова отправлены в суд.

Напомним, Дубровина задержали в конце 2023 года по обвинению в присвоении денег в особо крупном размере. В начале 2024 года обвиняемого выпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Бизнесмен из Екатеринбурга обвиняется в хищении 2,5 миллиона рублей у ЖКХ
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