Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на трассе в Серове

Posted 15 января, 06:27
Published 15 января, 06:27
Modified 15 января, 06:29
Updated 15 января, 06:29
Водитель грузовика «Шахман» ехал на небезопасной скорости и столкнулся с большегрузом Sitrak. В результате этого второй грузовик съехал в кювет, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Рядом с водителем «Шахмана» сидела его жена. Из-за столкновения она вылетела из кабины, поскольку не была пристегнута ремнем безопасности. Также пострадал водитель Sitrak. Пострадавших отвезли в клинику.
Оба водителя в момент ЧП были в трезвом состоянии. В отношении водителя «Шахмана» составили материалы о привлечении к административной ответственности.
Напомним, 10 января 2025 года на Пермском тракте водитель фуры сбил информационный стенд, после чего транспорт перевернулся.