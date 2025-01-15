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Posted 15 января, 06:27

Published 15 января, 06:27

Modified 15 января, 06:29

Updated 15 января, 06:29

Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на трассе в Серове

Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на трассе в Серове

15 января 2025, 06:27
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На трассе Серов — Сосьва — Гари столкнулись два грузовика «Шахман» и Sitrak. Есть пострадавшие. ДТП произошло 15 января 2025 года.

Водитель грузовика «Шахман» ехал на небезопасной скорости и столкнулся с большегрузом Sitrak. В результате этого второй грузовик съехал в кювет, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Рядом с водителем «Шахмана» сидела его жена. Из-за столкновения она вылетела из кабины, поскольку не была пристегнута ремнем безопасности. Также пострадал водитель Sitrak. Пострадавших отвезли в клинику.

Оба водителя в момент ЧП были в трезвом состоянии. В отношении водителя «Шахмана» составили материалы о привлечении к административной ответственности.

Напомним, 10 января 2025 года на Пермском тракте водитель фуры сбил информационный стенд, после чего транспорт перевернулся.

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