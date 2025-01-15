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Posted 15 января, 08:13

Published 15 января, 08:13

Modified 15 января, 08:15

Updated 15 января, 08:15

Екатеринбуржец выкрал телефоны почти на 200 тысяч рублей

Екатеринбуржец выкрал телефоны почти на 200 тысяч рублей

15 января 2025, 08:13
Фото: 1MI.
В 2024 году Челябинец ограбил нескольких жителей Екатеринбурга, вытащив у них смартфоны на остановках общественного транспорта. Сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей.

В столице Среднего Урала будут судить мужчину 40 лет, который украл несколько смартфонов осенью прошлого года.

Уроженец Челябинска, стоя на остановке общественного транспорта, заприметил телефон у екатеринбурженки. Он последовал за ней в автобус, где и вытащил средство связи за 60 тысяч рублей из кармана верхней одежды.

Далее в течение нескольких месяцев вор аналогичным образом вытащил еще 3 смартфона на разных местах ожидания транспорта. В общей сложности он украл телефоны на почти 200 тысяч рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».

Мужчина вину признал, но денежные средства не вернул, в связи с чем и предстанет перед судом.

Ранее 65-летняя женщина обвинила свою 32-летнюю дочь в краже одного миллиона рублей.

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