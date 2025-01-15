Екатеринбуржец выкрал телефоны почти на 200 тысяч рублей

Posted 15 января, 08:13
Published 15 января, 08:13
Modified 15 января, 08:15
Updated 15 января, 08:15
В столице Среднего Урала будут судить мужчину 40 лет, который украл несколько смартфонов осенью прошлого года.
Уроженец Челябинска, стоя на остановке общественного транспорта, заприметил телефон у екатеринбурженки. Он последовал за ней в автобус, где и вытащил средство связи за 60 тысяч рублей из кармана верхней одежды.
Далее в течение нескольких месяцев вор аналогичным образом вытащил еще 3 смартфона на разных местах ожидания транспорта. В общей сложности он украл телефоны на почти 200 тысяч рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».
Мужчина вину признал, но денежные средства не вернул, в связи с чем и предстанет перед судом.
Ранее 65-летняя женщина обвинила свою 32-летнюю дочь в краже одного миллиона рублей.