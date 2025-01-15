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Posted 15 января, 04:42

Published 15 января, 04:42

Modified 15 января, 04:44

Updated 15 января, 04:44

Эксперты в Екатеринбурге назвали предполагаемую причину сбоя интернета

Эксперты в Екатеринбурге назвали предполагаемую причину сбоя интернета

15 января 2025, 04:42
Фото: Изображение Midjourney.
Руководитель хостинга NetAngels Антон Халиков из Екатеринбурга рассказал, по какой причине мог произойти сбой интернета в России.

По словам Халикова, глобальный сбой мог случиться из-за некорректной загрузки обновления на ТСПУ, которое дошло не до всех провайдеров, пишет Е1.

Похожий инцидент произошел год назад: сайты и приложения перестали загружаться из-за некорректного централизованного обновления.

Аналогичного мнения придерживается один из создателей компании «Интерра» Виталий Листраткин. Также эксперт сообщил, что Telegram мог работать во время сбоя потому, что в ТСПУ, предположительно, загрузили правила, по которым он никогда не блокируется.

Напомним, вечером 14 января 2025 года по всей России произошел массовый сбой интернета, из-за чего не открывались многие сайты и приложения.

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