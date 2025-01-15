Гороховое пюре готовлю за полчаса: лью ледяную воду — горошины размокают на глазах

Posted 15 января, 11:53
Published 15 января, 11:53
Modified 15 января, 11:55
Updated 15 января, 11:55
Тщательно промойте сухой горох в холодной воде несколько раз, чтобы удалить мусор и лишний крахмал — это улучшит вкус готового блюда. Положите горох в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она была вровень с горохом. Поставьте на средний огонь и доведите воду до кипения.
После закипания на поверхности появится пена. Удалите ее с помощью ложки или шумовки, чтобы бульон стал чище и избавился от нежелательных примесей. Как только горох закипит и пена снята, варите горох ровно 15 минут. Затем выключите огонь и влейте в кастрюлю примерно 100–150 мл ледяной воды. Это резкое охлаждение разрушает плотную оболочку горошин, благодаря чему зерна начинают быстрее развариваться.
Верните горох на средний огонь и варите до следующего закипания. Как только вода снова закипит, повторите процесс — снова влейте порцию ледяной воды (еще 100–150 мл). В зависимости от сорта гороха и его изначальной твёрдости может понадобиться 2–3 таких подхода.
В процессе варки периодически помешивайте горох, чтобы он не пристал ко дну кастрюли. Постепенно зерна начнут развариваться, превращаясь в мягкую массу. Как только горох стал достаточно мягким (обычно это занимает от 40 минут до одного часа даже без замачивания), и лишняя вода выпарилась, разомните его толкушкой или пробейте блендером для достижения состояния пюре. Если воды недостаточно, можете добавить немного горячей воды для нужной консистенции.
Соль добавляется в конце варки! Если посолить в начале, это может замедлить процесс размягчения горошин. Для более насыщенного вкуса можно добавить лавровый лист, душистый перец или луковицу, но перед превращением в пюре специи лучше удалить.
Если используете цельный горох (вместо колотого), метод с ледяной водой тоже сработает, но может потребоваться чуть больше времени и повторов.
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Источник: b-port.com.