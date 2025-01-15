Гороховое пюре готовлю за полчаса: лью ледяную воду — горошины размокают на глазах

В процессе варки периодически помешивайте горох, чтобы он не пристал ко дну кастрюли. Постепенно зерна начнут развариваться, превращаясь в мягкую массу. Как только горох стал достаточно мягким (обычно это занимает от 40 минут до одного часа даже без замачивания), и лишняя вода выпарилась, разомните его толкушкой или пробейте блендером для достижения состояния пюре. Если воды недостаточно, можете добавить немного горячей воды для нужной консистенции.