Густой дымящийся рассольник быстро готовлю после работы — бодрит лучше кофе

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Если вы продержались рабочий день на перекусах, то дома нужно обязательно правильно поужинать. Например, приготовьте на скорую руку рассольник: всего 20 минут и у вас на столе окажется ароматный, густой горячий суп со свежей зеленью.