Густой дымящийся рассольник быстро готовлю после работы — бодрит лучше кофе

Posted 15 января, 10:46
Published 15 января, 10:46
Modified 15 января, 10:48
Updated 15 января, 10:48
Приготовьте следующие ингредиенты:
В большой кастрюле нагрейте растительное масло. Обжарьте нарезанный лук до золотистого оттенка, пока он не станет мягким. К луку добавьте кубики моркови и картофеля. Готовьте вместе на среднем огне, пока овощи слегка подрумянятся.
Положите томатную пасту к овощам и перемешайте. Обжаривайте все вместе 2–3 минуты, чтобы паста дала насыщенный аромат. Влейте 2 литра воды, добавьте гречку и лавровые листики. Варите блюдо около 15–20 минут, пока картофель и крупа не станут мягкими.
В готовящийся суп добавьте кусочки говядины, порезанные соленые огурцы и огуречный рассол. Перемешайте и оставьте вариться еще 5–7 минут, чтобы ингредиенты полностью раскрылись. Перед подачей уберите лавровые листья. Попробуйте на вкус, добавьте соль и перец, если нужно.
Готово — разливайте готовый рассольник по тарелкам! Не забудьте украсить его порезанной зеленью. По желанию, можно подать суп с тонкими ломтиками лимона.
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Источник: primamedia.ru.