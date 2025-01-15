tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 10:46

Published 15 января, 10:46

Modified 15 января, 10:48

Updated 15 января, 10:48

Густой дымящийся рассольник быстро готовлю после работы — бодрит лучше кофе

Густой дымящийся рассольник быстро готовлю после работы — бодрит лучше кофе

15 января 2025, 10:46
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы продержались рабочий день на перекусах, то дома нужно обязательно правильно поужинать. Например, приготовьте на скорую руку рассольник: всего 20 минут и у вас на столе окажется ароматный, густой горячий суп со свежей зеленью.

Приготовьте следующие ингредиенты:

  • 2–3 картофелины, нарезанные небольшими кубиками;
  • 1 морковь, нарезанную мелкими кусочками;
  • 1 нашинкованную луковицу;
  • 100 г отварной говядины, порезанной на кубики;
  • 100 г соленых огурцов, порезанных мелкими кусочками;
  • ½ стакана огуречного рассола;
  • ½ стакана крупной гречневой крупы;
  • 2 лавровых листика;
  • 4 столовые ложки томатной пасты;
  • Соль и молотый черный перец — по вкусу;
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи;
  • Кусочки лимона — при желании.
Продукты для рассольника на скорую руку всегда найдутся в вашем холодильнике
Продукты для рассольника на скорую руку всегда найдутся в вашем холодильнике. Фото: 1MI

В большой кастрюле нагрейте растительное масло. Обжарьте нарезанный лук до золотистого оттенка, пока он не станет мягким. К луку добавьте кубики моркови и картофеля. Готовьте вместе на среднем огне, пока овощи слегка подрумянятся.

Положите томатную пасту к овощам и перемешайте. Обжаривайте все вместе 2–3 минуты, чтобы паста дала насыщенный аромат. Влейте 2 литра воды, добавьте гречку и лавровые листики. Варите блюдо около 15–20 минут, пока картофель и крупа не станут мягкими.

Как приготовить суп-пюре из тыквы: нежный кремовый вкус и невероятный аромат
Узнать подробнее

В готовящийся суп добавьте кусочки говядины, порезанные соленые огурцы и огуречный рассол. Перемешайте и оставьте вариться еще 5–7 минут, чтобы ингредиенты полностью раскрылись. Перед подачей уберите лавровые листья. Попробуйте на вкус, добавьте соль и перец, если нужно.

Готово — разливайте готовый рассольник по тарелкам! Не забудьте украсить его порезанной зеленью. По желанию, можно подать суп с тонкими ломтиками лимона.

Ранее мы поделились с вами секретом идеально вкусной пшенной каши без горечи.

Источник: primamedia.ru.

Укроп с нитратами, петрушка с пестицидами: как избавиться от химии в покупной зелени
Узнать подробнее
Читайте также:
Забудьте о масле: как приготовить самый вкусный бутерброд с красной рыбой к праздникуРазорвите его руками: классические и экзотические способы очистить ананасКак пожарить замороженные котлеты: золотые правила для золотистой корочки
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Кулинария#Рецепты#Суп#КЦ#Еда и напитки#Готовка#Ингредиенты#Ужин#Рассольник#Здоровое питание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика