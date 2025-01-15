Извращенец из Екатеринбурга оказался инструктором автошколы

Posted 15 января, 07:18
Published 15 января, 07:18
Modified 15 января, 07:20
Updated 15 января, 07:20
Мастурбирующим человеком у подъезда екатеринбургской многоэтажки, который попал на камеры видеонаблюдения, оказался 53-летний инструктор по вождению. Он работал в разных автошколах. С последнего места работы его уволили из-за жалоб девушек.
Одна из его учениц рассказала, что во время урока вождения он пошло шутил и сильно приближался лицом к ее лицу. По правилам вождения ничего не объяснял, зато предлагал встретиться и просил номер телефона.
Напомним, происшествие случилось 12 января, утром. Неизвестный мужчина подкараулил девушку у подъезда и мастурбировал у нее на глазах. Он также предлагал ей деньги за участие.