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Posted 15 января, 07:18

Published 15 января, 07:18

Modified 15 января, 07:20

Updated 15 января, 07:20

Извращенец из Екатеринбурга оказался инструктором автошколы

Извращенец из Екатеринбурга оказался инструктором автошколы

15 января 2025, 07:18
Фото: 1MI.
Извращенец, который домогался девушку у подъезда многоэтажки в Екатеринбурге, оказался инструктором автошколы.

Мастурбирующим человеком у подъезда екатеринбургской многоэтажки, который попал на камеры видеонаблюдения, оказался 53-летний инструктор по вождению. Он работал в разных автошколах. С последнего места работы его уволили из-за жалоб девушек.

Одна из его учениц рассказала, что во время урока вождения он пошло шутил и сильно приближался лицом к ее лицу. По правилам вождения ничего не объяснял, зато предлагал встретиться и просил номер телефона.

Напомним, происшествие случилось 12 января, утром. Неизвестный мужчина подкараулил девушку у подъезда и мастурбировал у нее на глазах. Он также предлагал ей деньги за участие.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#Извращенец
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