Канализационные стоки стали причиной инфекций в поселке Свердловской области

Выяснилось, что в одном из поселков Свердловской области уже длительное время сточные воды направляются в лесозащитную полосу и реку Исеть. В итоге в поселке начал распространяться зловонный запах, а затем и инфекционные болезни. Проживающие на месте происходящего неоднократно выражали недовольство относительно ситуации, но безрезультатно, сообщает СУ СК России по Свердловской области.