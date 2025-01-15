Канализационные стоки стали причиной инфекций в поселке Свердловской области

Posted 15 января, 09:49
Published 15 января, 09:49
Modified 15 января, 09:51
Updated 15 января, 09:51
Выяснилось, что в одном из поселков Свердловской области уже длительное время сточные воды направляются в лесозащитную полосу и реку Исеть. В итоге в поселке начал распространяться зловонный запах, а затем и инфекционные болезни. Проживающие на месте происходящего неоднократно выражали недовольство относительно ситуации, но безрезультатно, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко проверить происходящее и сообщить о фактах, которые выявятся в ходе проверок, а по завершении — об итогах. За процессом будет следить центральный аппарат ведомства.
Ранее 200 тысяч заплатит агрокомплекс под Нижним Тагилом за загрязнение почвы.