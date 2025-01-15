Латте или капучино: что выбрать — только ли в пенке разница?

В составе латте больше молока по сравнению с капучино. Пропорции могут быть разными: одна часть эспрессо к трем — или даже шести — частям молока. Сверху — немного пенки. Обычно в чашке объемом 300–400 мл латте содержит 30 мл эспрессо, основную часть составляет молоко. Молоко не так сильно вспенено, как в капучино. Пена мягкая, тонкая и практически сливается с молоком.