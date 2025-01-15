Латте или капучино: что выбрать — только ли в пенке разница?

Posted 15 января, 15:10
Published 15 января, 15:10
Modified 15 января, 15:12
Updated 15 января, 15:12
Напиток состоит из равных частей эспрессо, молока и молочной пенки. Классическая пропорция — 1:1:1. Для приготовления используется молоко, вспененное до плотной густой пены — она образуется в процессе активного взбивания и максимально насыщена воздухом.
Пенка в капучино — стабильная, плотная и «пушистая. В капучино достаточно хорошо выражен вкус кофе. Густая пенка также играет важную роль: она смягчает крепость эспрессо, оставляя при этом насыщенный кофейный вкус.
В разных заведениях следуют разным пропорциям эспрессо, молока и молочной пены. Кто-то делает по классике: каждый ингредиент по 1/3. А кто-то использует более современные пропорции: 1/5 или 1/6 часть эспрессо, а остальное — молоко с пеной. У такого капучино вкус мягче, поэтому сейчас он пользуется большей популярностью, нежели классика, — пишет портал «Лайфхакер».
Для капучино используют стандартный эспрессо объемом 30 мл (один шот). Молоко подогревается и вспенивается до температуры около 65–70°C. Пенка должна быть густой, с бархатистой текстурой. Главное — добиться соотношения пены и жидкости примерно 50/50. На дно чашки (обычно 150–180 мл) наливают порцию эспрессо. Сверху добавляют вспененное молоко так, чтобы пена образовала слой толщиной около 1–2 см. Иногда в конце можно посыпать сверху какао-порошком, тертым шоколадом или корицей.
В составе латте больше молока по сравнению с капучино. Пропорции могут быть разными: одна часть эспрессо к трем — или даже шести — частям молока. Сверху — немного пенки. Обычно в чашке объемом 300–400 мл латте содержит 30 мл эспрессо, основную часть составляет молоко. Молоко не так сильно вспенено, как в капучино. Пена мягкая, тонкая и практически сливается с молоком.
Латте имеет более мягкий, молочный вкус, так как кофе разбавлен большим количеством молока. Его часто выбирают те, кто не любит насыщенный вкус кофе.
Для латте также используют стандартный эспрессо объемом 30 мл (один шот). Молоко подогревается и вспенивается до температуры около 60–65°C. В отличие от капучино, пенка здесь тонкая и менее насыщена воздухом. На дно чашки (обычно объемом 300–400 мл) заливают эспрессо. В чашку добавляют взбитое молоко, оставляя на поверхности тонкий слой пены. Латте часто украшают красивыми узорами в технике латте-арт — рисунки на поверхности напитка.
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Источник: lifehacker.ru.