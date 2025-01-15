Молчали все: опекун убитого в Екатеринбурге 6-летнего Далера держала в страхе семью

Posted 15 января, 16:12
Published 15 января, 16:12
Modified 15 января, 16:14
Updated 15 января, 16:14
Следователь Александр Сапегин, который вел дело Далера Бобиева, поделился некоторыми подробностями работы с обвиняемой Вероникой Наумовой и ее семьей. По его словам, это дело оказалось чрезвычайно сложным.
По словам Сапегина, вся семья Наумовой, которая помимо собственных детей воспитывала еще и приемных, знала о том, что Далера убили, однако все молчали. Разговорить детей смогли только профессиональные психологи.
И Наумова настолько завладела психикой опекаемых детей, что они, несмотря на то что знали о произошедшем с Далером и о том, где спрятано его тело, сохраняли молчание. Поскольку они опасались Наумовой из-за применяемого к ним насилия, — цитирует Е1 Сапегина.
Полная картина преступления, которую все же удалось восстановить, выглядит ужасающе. Наумова на протяжении ряда лет жестоко издевалась и над Далером, и над его старшей сестрой Дашей. А после убийства Наумова шесть месяцев получала пособие на мальчика, который давно был мертв. Поэтому кроме убийства ей вменили еще и мошенничество.
Напомним, что именно Даша стала ключевым свидетелем в деле Далера Бобиева, которого опекун избила, а затем утопила. Выступая на суде, девушка всерьез опасалась за свою жизнь. Из-за этого заседание проходило в закрытом режиме.