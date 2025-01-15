Молчали все: опекун убитого в Екатеринбурге 6-летнего Далера держала в страхе семью

Полная картина преступления, которую все же удалось восстановить, выглядит ужасающе. Наумова на протяжении ряда лет жестоко издевалась и над Далером, и над его старшей сестрой Дашей. А после убийства Наумова шесть месяцев получала пособие на мальчика, который давно был мертв. Поэтому кроме убийства ей вменили еще и мошенничество.