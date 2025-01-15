На Крещение в Екатеринбурге будет организовано 8 мест для купания

Posted 15 января, 09:08
Published 15 января, 09:08
Modified 15 января, 09:10
Updated 15 января, 09:10
Больше всего купелей будет на Шарташе. Там оборудуют три места для крещенских купаний.
Две купели подготовят у «Рамады». По одной купели организуют на улице Базальтовой, на Калиновском разрезе, в Академе на реке Патрушиха. Все вышеперечисленные купели согласованы со спасателями и организаторами, пишет Е1.
На ВИЗе в этом году купелей не будет.
Ранее сообщалось, что число желающих участвовать в крещенских купаниях ограничат в Екатеринбурге.