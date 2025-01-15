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Posted 15 января, 09:08

Published 15 января, 09:08

Modified 15 января, 09:10

Updated 15 января, 09:10

На Крещение в Екатеринбурге будет организовано 8 мест для купания

На Крещение в Екатеринбурге будет организовано 8 мест для купания

15 января 2025, 09:08
Фото: 1MI.
На Крещение в Екатеринбурге будет оборудовано 8 купелей для купания.

Больше всего купелей будет на Шарташе. Там оборудуют три места для крещенских купаний.

Две купели подготовят у «Рамады». По одной купели организуют на улице Базальтовой, на Калиновском разрезе, в Академе на реке Патрушиха. Все вышеперечисленные купели согласованы со спасателями и организаторами, пишет Е1.

На ВИЗе в этом году купелей не будет.

Ранее сообщалось, что число желающих участвовать в крещенских купаниях ограничат в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Крещение#Крещенские купания#Купель#Екатеринбург
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