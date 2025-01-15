tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 17:18

Published 15 января, 17:18

Modified 15 января, 17:20

Updated 15 января, 17:20

На новом автобусе с ветерком, тагильские вандалы и TagilCity вновь в числе лучших

На новом автобусе с ветерком, тагильские вандалы и TagilCity вновь в числе лучших

15 января 2025, 17:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Корреспондент TagilCity.ru прокатился на новом автобусе. Водителя, который выгнал ребенка из салона, проверят. В Тагиле вновь орудуют вандалы. Издание TagilCity снова попало в число самых цитируемых в рейтинге «Медиалогии». Информация о дронах над Свердловской областью оказалась фейком.

В Нижнем Тагиле заработал новый автобусный маршрут №77, который связал между собой Вагонку и Гальянку. Корреспондент TagilCity.ru прокатилась на новеньком автобусе и поделилась своими впечатлениями с читателями.

Удобство и комфорт: корреспондент TagilCity.ru отправился по новому маршруту №77
Узнать подробнее

Инцидент с мальчиком, у которого не оказалось денег, и которого водитель автобуса маршрута №46 выгнал из салона, получил продолжение. Ситуацией заинтересовались и в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила, и в «Тагильском трамвае». Действиям водителя дадут соответствующую оценку.

В Нижнем Тагиле начали проверку после инцидента водителя автобуса и ребенка
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле снова проявились вандалы. На сей раз несознательные граждане, скорее всего, юные, испортили краской лавочки и информационные стенды. Сотрудники Управления городским хозяйством, которым придется все приводить в порядок, негодуют и сравнивают действия «художников» с наскальной живописью.

В Нижнем Тагиле в сквере за Юбилейным орудуют вандалы
Узнать подробнее

Издание TagilCity.ru улучшило свои позиции в рейтинге самых цитируемых свердловских СМИ, заняв шестое место по итогам третьего квартала 2024 года. Это единственное СМИ Нижнего Тагила, которое имеет стабильно высокие позиции в исследованиях «Медиалогии».

TagilCity вошел в топ-6 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Узнать подробнее

Жителей Свердловской области неожиданно взбудоражили слухи о появившихся над городами региона беспилотниках. Однако в ФСБ и региональной антитеррористической комиссии поспешили успокоить людей: никаких беспилотников нет, это фейк, который распространяют из-за рубежа с целью посеять панику в России.

В Свердловской области распространился фейк о беспилотниках в небе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Говорящие» светофоры в Тагиле, ремонт томографа, мэр Пинаев в автобусе и ОРВИРемонт филармонии в Тагиле, ледовый городок, трамвайные перевозки и цены на жильеРейтинг елок, безопасный Новый год, сухой закон для тагильчан и богатый педофил
#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Ребенок#Проверка#Свердловская область#Фейк#Рейтинг#Медиалогия#Водитель#TagilCity.ru#Вандалы#Автобусы#Екатеринбург#Беспилотники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика