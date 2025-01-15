На новом автобусе с ветерком, тагильские вандалы и TagilCity вновь в числе лучших

Инцидент с мальчиком, у которого не оказалось денег, и которого водитель автобуса маршрута №46 выгнал из салона, получил продолжение. Ситуацией заинтересовались и в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила, и в «Тагильском трамвае». Действиям водителя дадут соответствующую оценку.