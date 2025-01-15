На новом автобусе с ветерком, тагильские вандалы и TagilCity вновь в числе лучших

Posted 15 января, 17:18
Published 15 января, 17:18
Modified 15 января, 17:20
Updated 15 января, 17:20
В Нижнем Тагиле заработал новый автобусный маршрут №77, который связал между собой Вагонку и Гальянку. Корреспондент TagilCity.ru прокатилась на новеньком автобусе и поделилась своими впечатлениями с читателями.
Инцидент с мальчиком, у которого не оказалось денег, и которого водитель автобуса маршрута №46 выгнал из салона, получил продолжение. Ситуацией заинтересовались и в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила, и в «Тагильском трамвае». Действиям водителя дадут соответствующую оценку.
В Нижнем Тагиле снова проявились вандалы. На сей раз несознательные граждане, скорее всего, юные, испортили краской лавочки и информационные стенды. Сотрудники Управления городским хозяйством, которым придется все приводить в порядок, негодуют и сравнивают действия «художников» с наскальной живописью.
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Жителей Свердловской области неожиданно взбудоражили слухи о появившихся над городами региона беспилотниках. Однако в ФСБ и региональной антитеррористической комиссии поспешили успокоить людей: никаких беспилотников нет, это фейк, который распространяют из-за рубежа с целью посеять панику в России.