Нехватка огнеборцев отмечается в Свердловской области

Однако вопрос кадрового обеспечения остается открытым. Заместитель губернатора отметил, что одной из причин дефицита является недостаточный уровень заработной платы у пожарных. Тем временем прогнозируется, что из-за малоснежной зимы риск возникновения лесных пожаров возрастает, и они могут начаться уже ранней весной.