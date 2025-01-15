Нехватка огнеборцев отмечается в Свердловской области

Posted 15 января, 11:15
Published 15 января, 11:15
Modified 15 января, 11:17
Updated 15 января, 11:17
Свердловская область столкнулась с серьезной проблемой — нехваткой квалифицированных спасателей. Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков заявил о том, что регион испытывает трудности с набором необходимого количества персонала для предотвращения и ликвидации природных катастроф.
Несмотря на кадровый дефицит, власти принимают активные меры для улучшения ситуации. Так, Алексей Шмыков лично вручил лесным пожарным Сысертского отделения Уральской авиабазы ключи от 23 современных лесопатрульных комплексов и трех внедорожников. Эти машины, полностью оборудованные для сложных условий бездорожья, будут играть ключевую роль в борьбе с природными бедствиями, сообщает «КП-Екатеринбург».
Однако вопрос кадрового обеспечения остается открытым. Заместитель губернатора отметил, что одной из причин дефицита является недостаточный уровень заработной платы у пожарных. Тем временем прогнозируется, что из-за малоснежной зимы риск возникновения лесных пожаров возрастает, и они могут начаться уже ранней весной.
Работа над решением этих вопросов продолжается. Власти региона надеются, что сочетание новой техники и улучшение условий труда позволит повысить эффективность борьбы с лесными пожарами и обеспечить безопасность жителей Свердловской области.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал кадровый вопрос в свердловских больницах приоритетом.