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Posted 15 января, 16:38

Published 15 января, 16:38

Modified 15 января, 16:40

Updated 15 января, 16:40

В Красноуральске семья матери, изрезавшей детей, ищет деньги на ее похороны

Нет денег: семья изрезавшей детей женщины из Красноуральска не может ее похоронить

15 января 2025, 16:38
Фото: 1MI.

В Красноуральске семья матери, изрезавшей детей, ищет деньги на ее похороны

Близкие жительницы Красноуральска, которая сначала исполосовала ножом собственных детей, а потом покончила с собой, не может ее похоронить из-за финансовых трудностей.

В Красноуральске семья женщины, которая покушалась на убийство собственных детей, а затем лишила себя жизни, открыла сбор на ее похороны. Об этом Ura.ru рассказала родственница погибшей Натальи.

Так как трагедия произошла сразу после праздников, денег ни у кого не оказалось, поэтому нужную сумму приходится собирать. Пока удалось собрать немного. Похоронить тело Натальи хотят в Екатеринбурге, рядом с ее матерью.

Напомним, что женщина набросилась с ножом на своих детей — 7-летнего сына и 9-летнюю дочь, серьезно поранив обоих. Мальчик сумел сбежать и позвать на помощь. Детей спасли, а мать покончила с собой.

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