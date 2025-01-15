Нет денег: семья изрезавшей детей женщины из Красноуральска не может ее похоронить

Posted 15 января, 16:38
Published 15 января, 16:38
Modified 15 января, 16:40
Updated 15 января, 16:40
В Красноуральске семья женщины, которая покушалась на убийство собственных детей, а затем лишила себя жизни, открыла сбор на ее похороны. Об этом Ura.ru рассказала родственница погибшей Натальи.
Так как трагедия произошла сразу после праздников, денег ни у кого не оказалось, поэтому нужную сумму приходится собирать. Пока удалось собрать немного. Похоронить тело Натальи хотят в Екатеринбурге, рядом с ее матерью.
Напомним, что женщина набросилась с ножом на своих детей — 7-летнего сына и 9-летнюю дочь, серьезно поранив обоих. Мальчик сумел сбежать и позвать на помощь. Детей спасли, а мать покончила с собой.