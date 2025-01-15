Никто за ребенка не заплатил: водитель выгнал мальчика без денег из автобуса в Тагиле

По словам одного из пассажиров, ребенок предупредил, что сейчас ему переведут средства, и тогда он сразу заплатит. Однако водитель ответил: «Когда переведут, тогда и поедешь». А после этого выгнал школьника из автобуса. Пассажира возмутило такое поведение водителя. Однако, он не стал сам платить за ребенка.