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Posted 15 января, 03:16

Published 15 января, 03:16

Modified 15 января, 03:18

Updated 15 января, 03:18

В Нижнем Тагиле водитель автобуса выгнал школьника без денег

Никто за ребенка не заплатил: водитель выгнал мальчика без денег из автобуса в Тагиле

15 января 2025, 03:16
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле водитель автобуса выгнал школьника без денег

14 января 2025 года водитель автобуса, следующего по маршруту №46, выгнал из транспортного средства мальчика. У ребенка не оказалось денег на карте, но никто из пассажиров не стал оплачивать проезд за школьника.

Около 15.00 автобус ехал по улице Жуковского в сторону железнодорожного вокзала. На одной из остановок мальчик, которому на вид было около 12 лет, не смог оплатить проезд при входе, потому что у него не оказалось денег на банковской карте.

По словам одного из пассажиров, ребенок предупредил, что сейчас ему переведут средства, и тогда он сразу заплатит. Однако водитель ответил: «Когда переведут, тогда и поедешь». А после этого выгнал школьника из автобуса. Пассажира возмутило такое поведение водителя. Однако, он не стал сам платить за ребенка.

Тагильчане в комментариях к посту неоднозначно высказались об этой ситуации.

А что же не заплатили тогда сами за мальчика? То есть, поступок водителя плохой, а ваш нормальный, вы считаете? Или вы не обязаны? Так и водитель, получается, не обязан, — пишет подписчица паблика «Черный список Тагила» Мария Т.

Другой тагильчанин напомнили о том, что теперь проезд в муниципальных автобусах Нижнего Тагила оплачивается при входе.

Странно обвинять водителя, который действует по инструкции. Правила одни для всех. И, зная нравы современной молодежи, я его понимаю. Почему родители не побеспокоились о том, чтобы у их ребенка были деньги на проезд? Его же не высадили, а не впустили в автобус, так как оплата при входе. Дело было не в лесу, не в мороз и не ночью, — считает Роман Б.

Многие комментаторы сошлись на том, что и пассажирам, и водителям стоит быть добрее в таких ситуациях.

Не по-людски это. А закон, который запрещает высаживать несовершеннолетнего без оплаты, региональные власти трактуют по-разному. Минтранс разъяснений пока не дал, — пишет Саня П.

Напомним, что у пассажиров в Нижнем Тагиле возникло много негативных эмоций по поводу введения новой системы оплаты на муниципальных маршрутах города.

Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя с оплатой проезда
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