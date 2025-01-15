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Posted 15 января, 11:53

Published 15 января, 11:53

Modified 15 января, 11:55

Updated 15 января, 11:55

От Демидовых до наших дней: тест на знание Нижнего Тагила

От Демидовых до наших дней: тест на знание Нижнего Тагила

15 января 2025, 11:53
Фото: tagilcity.ru.
Нижний Тагил — город с удивительной судьбой, вписавший свою страницу в историю Урала и России. Основанный в 1722 году, он быстро вырос из небольшого поселения до одного из крупнейших промышленных центров страны. Этот тест позволит вам окунуться в мир интересных фактов и событий, связанных с городом.
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Фото: tagilcity.ru

Основанный в XVIII веке город также известен своими музеями, памятниками архитектуры и уникальными природными достопримечательностями.

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