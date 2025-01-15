ПАО «КАМАЗ» по-прежнему лидер российской автомобильной отрасли

Posted 15 января, 11:24
Published 15 января, 11:24
Modified 15 января, 11:24
Updated 15 января, 11:24
В категории грузовиков с массой от 8 до 14 тонн продажи возросли до 4,15 тыс. единиц, что позволило КАМАЗу занять второе место, уступая лишь группе «ГАЗ». Интересно, что продукция компании появилась на этом сегменте относительно недавно, однако за последние три года объемы ее продаж увеличились в четыре раза.
В 2024 году активно проводилась работа по обеспечению российских регионов пассажирским транспортом. Реализовано свыше 2,2 тыс. единиц техники, включая как автобусы, так и электробусы, что стало рекордным показателем. В это количество вошли новые модели, такие как автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC (с ночной зарядкой). Об этом пишет inkazan.ru.
В этом же году основное внимание компании было направлено на поставки техники для охраны границ России. Инженеры продолжили развивать линейку К5. В августе был представлен седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который стал более бюджетным вариантом автомобиля КАМАЗ-54901 и предназначен для дальних перевозок до 1000 километров. Также были представлены другие модели К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и -65951 (8×4), шасси -65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).