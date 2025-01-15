ПАО «КАМАЗ» по-прежнему лидер российской автомобильной отрасли

В этом же году основное внимание компании было направлено на поставки техники для охраны границ России. Инженеры продолжили развивать линейку К5. В августе был представлен седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который стал более бюджетным вариантом автомобиля КАМАЗ-54901 и предназначен для дальних перевозок до 1000 километров. Также были представлены другие модели К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и -65951 (8×4), шасси -65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).