Пенсионерка из Нижнего Тагила хотела подзаработать и отдала мошенникам миллион рублей

Posted 15 января, 07:14
Published 15 января, 07:14
Modified 15 января, 07:17
Updated 15 января, 07:17
Тагильчанка увидела в интернете рекламу об инвестировании в известную компанию. Она перешла по ссылке и указала свои данные в анкете. Затем ей позвонил неизвестный и рассказал о системе заработка, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Женщина, следуя указаниям злоумышленника, сделала несколько переводов из банковского приложения. После этого аферист больше с ней не связывался. Однако вскоре ей позвонили предложили помощь в возврате денег за дополнительную плату.
Тогда горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Напомним, пожилая жительница Челябинской области поверила мошенникам и, думая, что помогает спецслужбам, забрала около трех миллионов рублей у ровесницы из Екатеринбурга.