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Posted 15 января, 07:14

Published 15 января, 07:14

Modified 15 января, 07:17

Updated 15 января, 07:17

Пенсионерка из Нижнего Тагила хотела подзаработать и отдала мошенникам миллион рублей

Пенсионерка из Нижнего Тагила хотела подзаработать и отдала мошенникам миллион рублей

15 января 2025, 07:14
Фото: 1MI.
Пожилая женщина в Нижнем Тагиле хотела заработать на инвестировании и лишилась миллиона рублей из-за мошенников.

Тагильчанка увидела в интернете рекламу об инвестировании в известную компанию. Она перешла по ссылке и указала свои данные в анкете. Затем ей позвонил неизвестный и рассказал о системе заработка, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Женщина, следуя указаниям злоумышленника, сделала несколько переводов из банковского приложения. После этого аферист больше с ней не связывался. Однако вскоре ей позвонили предложили помощь в возврате денег за дополнительную плату.

Тогда горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Напомним, пожилая жительница Челябинской области поверила мошенникам и, думая, что помогает спецслужбам, забрала около трех миллионов рублей у ровесницы из Екатеринбурга.

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