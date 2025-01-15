Пенсионерка из Нижнего Тагила хотела подзаработать и отдала мошенникам миллион рублей

Тагильчанка увидела в интернете рекламу об инвестировании в известную компанию. Она перешла по ссылке и указала свои данные в анкете. Затем ей позвонил неизвестный и рассказал о системе заработка, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.