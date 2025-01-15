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Posted 15 января, 11:48

Published 15 января, 11:48

Modified 15 января, 11:50

Updated 15 января, 11:50

Ранее судимая женщина из Екатеринбурга украла телефон около вокзала в Нижнем Тагиле

Ранее судимая женщина из Екатеринбурга украла телефон около вокзала в Нижнем Тагиле

15 января 2025, 11:48
Фото: 1MI.
38-летняя екатеринбурженка украла телефон на автобусной остановке около вокзала в Нижнем Тагиле у 53-летней жительницы Красноуральска. Происшествие случилось 9 октября 2024 года.

По словам потерпевшей, в чехле ее гаджета была банковская карточка, с которой екатеринбурженка несколько раз пыталась снять деньги. Общая сумма ущерба — 5500 рублей, рассказали в пресс-службе областной транспортной полиции.

Вскоре похитительницу нашли. Она рассказала, что прибыла в город к своей дочери, которой не было дома. Тогда женщина решила поехать домой, но денег на дорогу у нее не было.

Во время посадки в автобус она незаметно украла телефон из сумки другой пассажирки. На следующей остановке она вышла и пошла в банковское отделение, чтобы снять наличные, однако ей это не удалось. Обвиняемая продала телефон прохожему за 2500 рублей, на которые купила билеты.

В отношении нее возбудили уголовное дело. Известно, что задержанная была судима в феврале 2024 года за кражу. С нее взыскали 15 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в минувшем году житель Челябинской области украл в Екатеринбурге несколько телефонов у прохожих на автобусных остановках.

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