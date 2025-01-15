Ранее судимая женщина из Екатеринбурга украла телефон около вокзала в Нижнем Тагиле

Во время посадки в автобус она незаметно украла телефон из сумки другой пассажирки. На следующей остановке она вышла и пошла в банковское отделение, чтобы снять наличные, однако ей это не удалось. Обвиняемая продала телефон прохожему за 2500 рублей, на которые купила билеты.