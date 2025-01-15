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Posted 15 января, 15:53

Published 15 января, 15:53

Modified 15 января, 15:55

Updated 15 января, 15:55

Семья погибшего екатеринбуржца Александра Крета отсудила у РЖД 14 млн рублей

РЖД выплатила 14 млн рублей семье своего погибшего сотрудника из Екатеринбурга

15 января 2025, 15:53
Фото: Изображение Midjourney.

Семья погибшего екатеринбуржца Александра Крета отсудила у РЖД 14 млн рублей

Близкие железнодорожника Александра Крета трижды судились с РЖД и в итоге получили от перевозчика 14 млн рублей.

Александр Крет погиб в апреле 2023 году из-за удара током на станции Екатеринбург-Пассажирский. Мощный разряд в 2000 В не оставил молодому человеку шансов на выживание. После этого семья железнодорожника три раза выиграла у РЖД иски о компенсации морального ущерба, пишет Е1.

Сначала компенсацию в размере 5 млн рублей получила мать Александра, затем в суд обратился брат, которому суд постановил выплатить 4 млн рублей. И третий иск компания РЖД получила от бабушки — и снова проиграла суд, выплатив ей 5 млн рублей. Таким образом сумма компенсации составила уже 14 млн.

Как отметила адвокат потерпевшей стороны Юлия Липинская, семья своими действиями хотела показать, что халатность, в результате которой погиб молодой рабочий, не останется безнаказанной.

Ранее в Екатеринбурге судили электрика, из-за действий которого от удара током от водомата погиб подросток.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Гибель#Семья#РЖД#Иск#Екатеринбург#Моральная компенсация
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