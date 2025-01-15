РЖД выплатила 14 млн рублей семье своего погибшего сотрудника из Екатеринбурга

Александр Крет погиб в апреле 2023 году из-за удара током на станции Екатеринбург-Пассажирский. Мощный разряд в 2000 В не оставил молодому человеку шансов на выживание. После этого семья железнодорожника три раза выиграла у РЖД иски о компенсации морального ущерба, пишет Е1.