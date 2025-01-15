РЖД выплатила 14 млн рублей семье своего погибшего сотрудника из Екатеринбурга

Posted 15 января, 15:53
Published 15 января, 15:53
Modified 15 января, 15:55
Updated 15 января, 15:55
Александр Крет погиб в апреле 2023 году из-за удара током на станции Екатеринбург-Пассажирский. Мощный разряд в 2000 В не оставил молодому человеку шансов на выживание. После этого семья железнодорожника три раза выиграла у РЖД иски о компенсации морального ущерба, пишет Е1.
Сначала компенсацию в размере 5 млн рублей получила мать Александра, затем в суд обратился брат, которому суд постановил выплатить 4 млн рублей. И третий иск компания РЖД получила от бабушки — и снова проиграла суд, выплатив ей 5 млн рублей. Таким образом сумма компенсации составила уже 14 млн.
Как отметила адвокат потерпевшей стороны Юлия Липинская, семья своими действиями хотела показать, что халатность, в результате которой погиб молодой рабочий, не останется безнаказанной.
Ранее в Екатеринбурге судили электрика, из-за действий которого от удара током от водомата погиб подросток.