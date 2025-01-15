Самолет рейса Екатеринбург — Астана экстренно вернулся в аэропорт Кольцово

Posted 15 января, 11:13
Published 15 января, 11:13
Modified 15 января, 11:15
Updated 15 января, 11:15
Хоккеисты были из Магнитогорска и Югры. Позже выяснилось, что самолет вынужден был вернуться в Кольцово из-за технических неполадок, рассказали в пресс-службе магнитогорской команды «Стальные лисы».
В результате спортсмены добрались до Астаны на резервном воздушном транспорте.
Напомним, 12 января 2025 года в Екатеринбурге задержались авиарейсы в Санкт-Петербург из-за того, что в районе Пулково начались дожди.