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Posted 15 января, 11:13

Published 15 января, 11:13

Modified 15 января, 11:15

Updated 15 января, 11:15

Самолет рейса Екатеринбург — Астана экстренно вернулся в аэропорт Кольцово

Самолет рейса Екатеринбург — Астана экстренно вернулся в аэропорт Кольцово

15 января 2025, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.
В екатеринбургский аэропорт Кольцово вернулся самолет авиакомпании Red Wings, который должен был лететь в Астану. На борту находились хоккеисты. Инцидент случился 15 января 2025 года.

Хоккеисты были из Магнитогорска и Югры. Позже выяснилось, что самолет вынужден был вернуться в Кольцово из-за технических неполадок, рассказали в пресс-службе магнитогорской команды «Стальные лисы».

В результате спортсмены добрались до Астаны на резервном воздушном транспорте.

Напомним, 12 января 2025 года в Екатеринбурге задержались авиарейсы в Санкт-Петербург из-за того, что в районе Пулково начались дожди.

Рейс Екатеринбург-Казань задержали в «Кольцово» из-за введенных ограничений
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