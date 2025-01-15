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Posted 15 января, 04:02

Published 15 января, 04:02

Modified 15 января, 04:04

Updated 15 января, 04:04

Собака на Вагонке в Нижнем Тагиле терроризирует местных жителей

Собака на Вагонке в Нижнем Тагиле терроризирует местных жителей

15 января 2025, 04:02
В Нижнем Тагиле жители Вагонки не могли забрать своих детей из детского сада из-за агрессивной собаки, которая находилась на самовыгуле. Инцидент произошел 14 января 2025 года.

По словам очевидцев, у этой собаки есть хозяева, которые отпускают питомца на самовыгул. Пес неоднократно проявлял агрессию, и люди жаловались на него хозяевам. Однако те обращения игнорировали, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Горожанам, пришлось спрятаться за забором школы №38, которая находится около садика, так как животное ходило рядом и проявляло агрессию. При этом владельцев снова рядом не было.

Явно хозяева понимают, что в случае, если собака покусает кого или вообще загрызет, они останутся безнаказанными! Безнаказанность порождает вседозволенность!!! Очень просим полицию Нижнего Тагила срочно обратить внимание на сложившуюся ситуацию и как-то повлиять на хозяев данного пса!!! — говорит один из очевидцев.

Напомним, 11 января 2025 года в Екатеринбурге домашняя собака, которую выгуливали без намордника и поводка, набросилась на прохожую и покусала ее.

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