Собака на Вагонке в Нижнем Тагиле терроризирует местных жителей

Posted 15 января, 04:02
Published 15 января, 04:02
Modified 15 января, 04:04
Updated 15 января, 04:04
По словам очевидцев, у этой собаки есть хозяева, которые отпускают питомца на самовыгул. Пес неоднократно проявлял агрессию, и люди жаловались на него хозяевам. Однако те обращения игнорировали, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Горожанам, пришлось спрятаться за забором школы №38, которая находится около садика, так как животное ходило рядом и проявляло агрессию. При этом владельцев снова рядом не было.
Явно хозяева понимают, что в случае, если собака покусает кого или вообще загрызет, они останутся безнаказанными! Безнаказанность порождает вседозволенность!!! Очень просим полицию Нижнего Тагила срочно обратить внимание на сложившуюся ситуацию и как-то повлиять на хозяев данного пса!!! — говорит один из очевидцев.
Напомним, 11 января 2025 года в Екатеринбурге домашняя собака, которую выгуливали без намордника и поводка, набросилась на прохожую и покусала ее.