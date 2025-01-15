Собака на Вагонке в Нижнем Тагиле терроризирует местных жителей

По словам очевидцев, у этой собаки есть хозяева, которые отпускают питомца на самовыгул. Пес неоднократно проявлял агрессию, и люди жаловались на него хозяевам. Однако те обращения игнорировали, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».