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Posted 15 января, 08:52

Published 15 января, 08:52

Modified 15 января, 08:54

Updated 15 января, 08:54

Страховая компания отказалась выплачивать 230 тысяч за разбитый груз свердловчанина

Страховая компания отказалась выплачивать 230 тысяч за разбитый груз свердловчанина

15 января 2025, 08:52
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области добился через суд полной компенсации и штрафа от страховой компании после того, как часть его груза была утеряна, а другая повреждена при перевозке.

Жителю Свердловской области понадобилось перевезти из солнечного Сочи в промышленный Первоуральск более 20 коробок, внутри которых было стекло, техника, книги, канцелярские товары и посуда. Цена груза в общей сложности была равна 350 тысячам рублей, поэтому мужчина решил оформить страхование.

Но когда пришло время получать свой багаж, выяснилось, что значительная часть груза исчезла, включая дорогостоящие студийные звуковые мониторы, коммутацию, канцелярию и посуду. Более того, был поврежден монитор. Общий ущерб составил 236 тысяч рублей, сообщает Свердловский областной суд.

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Страховая компания оценила ущерб иначе и заплатила лишь 99 тысяч рублей. Возмущенный таким решением, мужчина обратился в Первоуральский городской суд с требованием взыскать оставшуюся сумму вместе со штрафными санкциями. Но суд встал на сторону страховой компании, отказав истцу в удовлетворении иска.

Не смирившись с поражением, Николай подал апелляцию в Свердловский областной суд. В своей жалобе он указал, что перевозчик изначально согласился с оценочной стоимостью груза, а страховщик не проводил предварительную экспертизу перед заключением договора. Коллегия судей внимательно изучила дело и приняла сторону истца. Решение было пересмотрено: страховая компания обязана возместить недостающую сумму и выплатить штраф в размере 67 168 рублей.

Ранее супругам из Екатеринбурга, чья поездка в Таиланд сорвалась из-за бракованного паспорта, МВД России заплатит более 140 тысяч.

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