Страховая компания отказалась выплачивать 230 тысяч за разбитый груз свердловчанина

Не смирившись с поражением, Николай подал апелляцию в Свердловский областной суд. В своей жалобе он указал, что перевозчик изначально согласился с оценочной стоимостью груза, а страховщик не проводил предварительную экспертизу перед заключением договора. Коллегия судей внимательно изучила дело и приняла сторону истца. Решение было пересмотрено: страховая компания обязана возместить недостающую сумму и выплатить штраф в размере 67 168 рублей.