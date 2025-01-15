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Posted 15 января, 08:38

Published 15 января, 08:38

Modified 15 января, 08:40

Updated 15 января, 08:40

Свердловчанин получил полгода колонии за неуплату алиментов

Свердловчанин получил полгода колонии за неуплату алиментов

15 января 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Тавды получил полгода тюрьмы за неуплату алиментов.

Суд приговорил жителя Тавды к 6 месяцам и 10 дням тюремного заключения. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Такое наказание он получил за неуплату алиментов.

Мужчина, имеющий судимости, в том числе за тяжкие преступления, не платил алименты на ребенка более года. В результате образовался долг перед чадом свыше 1 млн рублей, несмотря на примененное к нему административное наказание. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что женщина в Екатеринбурге поменяла имя, чтобы не платить 2 млн алиментов сыну.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Алименты#Екатеринбург#Неуплата алиментов
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