Свердловчанин получил полгода колонии за неуплату алиментов

Posted 15 января, 08:38
Published 15 января, 08:38
Modified 15 января, 08:40
Updated 15 января, 08:40
Суд приговорил жителя Тавды к 6 месяцам и 10 дням тюремного заключения. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Такое наказание он получил за неуплату алиментов.
Мужчина, имеющий судимости, в том числе за тяжкие преступления, не платил алименты на ребенка более года. В результате образовался долг перед чадом свыше 1 млн рублей, несмотря на примененное к нему административное наказание. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что женщина в Екатеринбурге поменяла имя, чтобы не платить 2 млн алиментов сыну.