Свердловчанин получил полгода колонии за неуплату алиментов

Мужчина, имеющий судимости, в том числе за тяжкие преступления, не платил алименты на ребенка более года. В результате образовался долг перед чадом свыше 1 млн рублей, несмотря на примененное к нему административное наказание. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.