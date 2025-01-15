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Posted 15 января, 14:19

Published 15 января, 14:19

Modified 15 января, 14:21

Updated 15 января, 14:21

Свердловчанка подменила подруге 600 тысяч рублей на билеты из банка приколов

Свердловчанка подменила подруге 600 тысяч рублей на билеты из банка приколов

15 января 2025, 14:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге девушка украла у подруги более полмиллиона рублей, а на их место положила билеты из банка приколов.

В январские праздники две подруги отдыхали на горнолыжном курорте в Челябинской области. В один из дней девушки поссорились и одна из них уехала в Екатеринбург.

Девушки снимали одну квартиру на двоих и девушка знала, где подруга хранит деньги. Приехав домой, она украла ее деньги, а на их место положила билеты банка приколов. Затем уехала в неизвестном направлении.

Позже по телефону она сообщила потерпевшей, что деньги взяла в долг и скоро вернет. После чего окончательно пропала со связи. Сейчас ее разыскивает полиция, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Напомним, Iphone за 150 тысяч рублей украл неизвестный у девушки с ребенком на руках.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Кража#Кража денег#Екатеринбург#Инцидент
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