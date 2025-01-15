Свердловчанка подменила подруге 600 тысяч рублей на билеты из банка приколов

Posted 15 января, 14:19
Published 15 января, 14:19
Modified 15 января, 14:21
Updated 15 января, 14:21
В январские праздники две подруги отдыхали на горнолыжном курорте в Челябинской области. В один из дней девушки поссорились и одна из них уехала в Екатеринбург.
Девушки снимали одну квартиру на двоих и девушка знала, где подруга хранит деньги. Приехав домой, она украла ее деньги, а на их место положила билеты банка приколов. Затем уехала в неизвестном направлении.
Позже по телефону она сообщила потерпевшей, что деньги взяла в долг и скоро вернет. После чего окончательно пропала со связи. Сейчас ее разыскивает полиция, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Напомним, Iphone за 150 тысяч рублей украл неизвестный у девушки с ребенком на руках.