TagilCity вошел в топ-6 самых цитируемых СМИ Свердловской области

Рейтинг «Медиалогии» определяет качество распространения контента средств массовой информации. Он учитывает не только количество ссылок на издание в других СМИ, но и социальную влиятельность, то есть реакции на контент в соцсетях. Если происходит цитирование между изданиями одного медиахолдинга, то это упоминание не учитывается.