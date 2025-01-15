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Posted 15 января, 11:07

Published 15 января, 11:07

Modified 15 января, 11:09

Updated 15 января, 11:09

TagilCity вошел в топ-6 самых цитируемых СМИ Свердловской области

TagilCity вошел в топ-6 самых цитируемых СМИ Свердловской области

15 января 2025, 11:07
Фото: tagilcity.ru.
Сетевое издание TagilCity.ru заняло шестую строку рейтинга «Медиалогии» по итогам третьего квартала 2024 года. Это на позицию выше, чем за предыдущий период.

TagilCity, пишущий о событиях Нижнего Тагила и Свердловской области, расположился на шестом месте рейтинга с индексом цитирования в 87,58. Это единственное в рейтинге СМИ Нижнего Тагила.

Ближайший конкурент — ЕАН имеет ИЦ 151,47 и пятое место. Недалеко ушло ОТВ — Екатеринбург с индексом в 167,41 единицу. В тройке рейтинга издания федерального уровня — Комсомольская правда (203,79), Е1 (362,83) и Ура.ру (2070,54).

Период, за который учитывались результаты, — с 1 июля по 30 сентября 2024 года, то есть третий квартал. За указанный период в Нижнем Тагиле произошли события, вошедшие в федеральную повестку. Редакция издания отрабатывала ЧП и освещала темы, которые взбудоражили общественность.

Редакция TagilCity.ru благодарит читателей за доверие, отзывчивость и эксклюзивы. Ежемесячно мы растем, освещая не только резонансные, но и порой приевшиеся темы — такие, как, например, грязный воздух, привлекая к ним внимание. Влияние «четвертой власти» нельзя недооценивать. Вы всегда можете рассказать о своей проблеме, а мы поможем если не найти пути решения, то подсветить ее на региональном и даже федеральном уровнях.
Редакция TagilCity.ru
Редакция TagilCity.ru. Фото: tagilcity.ru

Рейтинг «Медиалогии» определяет качество распространения контента средств массовой информации. Он учитывает не только количество ссылок на издание в других СМИ, но и социальную влиятельность, то есть реакции на контент в соцсетях. Если происходит цитирование между изданиями одного медиахолдинга, то это упоминание не учитывается.

TagilCity стал единственным СМИ Нижнего Тагила вошедшим в рейтинг «Медиалогии»
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