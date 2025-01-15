Тагильские баскетболисты обошли Пермский край в первенстве России

Свердловчане потерпели два поражения от соперников — сборных Москвы-2 (40:98) и Республики Удмуртия (100:71). Однако настоящий характер команда показала в третьем матче против Пермского края. Несмотря на равную борьбу, исход поединка решился только в дополнительное время, где уральские спортсмены вырвали победу со счетом 78:74, сообщает МБУ ДО спортивная школа «Старый соболь».