tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 10:39

Published 15 января, 10:39

Modified 15 января, 10:41

Updated 15 января, 10:41

Тагильские баскетболисты обошли Пермский край в первенстве России

Тагильские баскетболисты обошли Пермский край в первенстве России

15 января 2025, 10:39
Фото: МБУ ДО спортивная школа «Старый соболь».
Свердловская обл-2 провела три матча: проиграла Москве-2 (40:98) и Удмуртии (100:71), но в напряженной игре победила Пермский край в овертайме (78:74). Впереди игры со Санкт-Петербургом-1 и Татарстаном.

Продолжается Первенство России по баскетболу, в котором принимает участие команда, представляющая Свердловская область. Игра выдалась непростой для команды Урала. В трех проведенных встречах коллектив показал как силу духа, так и готовность бороться до последнего за право выйти в финал.

Свердловчане потерпели два поражения от соперников — сборных Москвы-2 (40:98) и Республики Удмуртия (100:71). Однако настоящий характер команда показала в третьем матче против Пермского края. Несмотря на равную борьбу, исход поединка решился только в дополнительное время, где уральские спортсмены вырвали победу со счетом 78:74, сообщает МБУ ДО спортивная школа «Старый соболь».

Теперь перед командой стоят игры с командами Санкт-Петербурга-1 и Татарстана. Подопечные тренера Юрия Шаповалова понимают всю важность предстоящих матчей и готовы сражаться за каждый мяч.

ранее в Нижнем Тагиле на Спартакиаде по баскетболу победили ученики школы №45.

Фото: МБУ ДО «Спортивная школа „Старый соболь“
Лыжник из Нижнего Тагила — двукратный победитель Российско-Китайских молодежных игр
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнованийТагильчанин победил в международном фестивале боевых искусств «Кубок Лотоса»Шахматист из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по шахматам
#Агата Королева#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Мяч#Игра#Баскетбол#Первенство#Первенство России#Соревнование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика