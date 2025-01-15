Тагильские баскетболисты обошли Пермский край в первенстве России

Posted 15 января, 10:39
Published 15 января, 10:39
Modified 15 января, 10:41
Updated 15 января, 10:41
Продолжается Первенство России по баскетболу, в котором принимает участие команда, представляющая Свердловская область. Игра выдалась непростой для команды Урала. В трех проведенных встречах коллектив показал как силу духа, так и готовность бороться до последнего за право выйти в финал.
Свердловчане потерпели два поражения от соперников — сборных Москвы-2 (40:98) и Республики Удмуртия (100:71). Однако настоящий характер команда показала в третьем матче против Пермского края. Несмотря на равную борьбу, исход поединка решился только в дополнительное время, где уральские спортсмены вырвали победу со счетом 78:74, сообщает МБУ ДО спортивная школа «Старый соболь».
Теперь перед командой стоят игры с командами Санкт-Петербурга-1 и Татарстана. Подопечные тренера Юрия Шаповалова понимают всю важность предстоящих матчей и готовы сражаться за каждый мяч.
ранее в Нижнем Тагиле на Спартакиаде по баскетболу победили ученики школы №45.