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Posted 15 января, 13:28

Published 15 января, 13:28

Modified 15 января, 13:30

Updated 15 января, 13:30

Корреспондент TagilCity.ru выяснил, как устроены новые автобусы по маршруту №77

Удобство и комфорт: корреспондент TagilCity.ru отправился по новому маршруту №77

15 января 2025, 13:28
Фото: tagilcity.ru.

Корреспондент TagilCity.ru выяснил, как устроены новые автобусы по маршруту №77

С 13 января в Нижнем Тагиле начал функционировать маршрут №77. Корреспондент TagilCity.ru отправился по этому пути, чтобы узнать, как выглядит новый автобус, как происходит оплата проезда, какие эмоции вызывает новый транспорт у пассажиров и каково управлять им водителю.

Вслед за мэром Нижнего Тагила, Владиславом Пинаевым, корреспондент TagilCity.ru решил проехаться на новом автобусе №77, который так ждали местные жители.

Автобус по маршруту №77 начинает свое движение от Уралвагонзавода, либо от ТЦ «Кит» через Луганский проспект. Таким образом, это первый автобус, соединяющий Вагонку с каким-либо районом. Запуск общественного транспорта планировали начать сразу после новогодних праздников, однако дату начала проезда перенесли и автобус начал перевозку пассажиров лишь 13 января текущего года.

Внешний облик автобуса №77

Первые рейсы, согласно расписанию, начинаются в 6:15 (ТЦ «Кит») и в 7:10 (УВЗ). Корреспондент TagilCity.ru поехал на автобусе от ТЦ «Кит» в 10:40. Прибыв на остановку за 10 минут до отъезда, удалось рассмотреть автобус во всех деталях.

Снаружи автобус довольно чистый, учитывая погодные условия на улицах Нижнего Тагила. Сразу бросается в глаза внушительный размер транспортного средства. Спереди располагается электронная табличка с обозначением номера маршрута и его пунктов остановки. Засчет подсветки табло будет видно и в темное время суток.

В автобус можно зайти через три двери: спереди, по середине, где можно поднять детскую или инвалидную коляску, благодаря выдвижному пандусу, и в задней части.

Фото: tagilcity.ru

Внутреннее устройство нового автобуса

С первого взгляда становится ясно, что автобус — новый. В нем много места, он рассчитан на перевозку до 100 пассажиров. Сиденья удобные, поездка проходит гладко. Ощущается, что автобус оснащен по последнему слову техники, все механизмы в порядке.

Фото: tagilcity.ru

Багаж

В задней части автобуса находится просторный багажный отсек, который позволяет разместить багаж с габаритами от 120 до 180 см по сумме трех измерений. Больший размер для перевозки не допускается.

Информационное табло

Отдельного внимания заслуживает электронное информационное табло, на котором размещается множество информации. Так, кроме времени и дня недели, слева отображается погода в Нижнем Тагиле не только на текущий момент, но и на последующие два дня. Ниже расположился актуальный курс доллара и евро.

Отдельно показывается текущая остановка и три последующие. Стоит обратить внимание на то, что, кроме названия, также указывается время и расстояние, которые нужно проехать до этой остановки. Особенно это актуально для тех, кто не знаком с местностью и может ориентироваться только по названию остановки. Это помогает не пропустить нужный пункт.

О том, что автобус скоро остановится, сообщает голос, который объявляет текущую и следующую остановки. Это помогает людям с проблемами зрения ориентироваться в пространстве.

Интересна также часть табло, на которой пишется история Нижнего Тагила. В ходе поездки можно открыть для себя любопытные сведения о своем городе, а туристы смогут лучше узнать местность даже без помощи экскурсовода.

На экране, помимо сведений об истории города, отображаются сведения о специальных знаках, которые имеются в автобусе. В частности, предоставляется информация о необходимости уступать места беременным женщинам, людям с ограниченными возможностями и пожилым пассажирам, а также о важности уважительного отношения к людям с собаками-помощниками.

USB-разъем для зарядки телефона

Кроме того, в автобусе есть возможность подзарядить телефон. На каждом втором поручне есть USB-разъем на 2А.

Фото: tagilcity.ru

Стоимость проезда и способ оплаты

Согласно новой системе оплаты проезда, все тагильчане заплатили при входе. Стоимость такая же, как у всех маршрутных автобусов — 28 рублей.

Оплатить можно как безналичным расчетом по терминалу, закрепленному на поручнях, так и наличными через небольшое окошко водителю. Всего терминалов 3, у каждого входа в общественный транспорт.

Когда пассажиры оплачивают картой, мне приходит чек. В конце смены формируется общий чек и за безналичную оплату, и за наличную, — рассказывает водитель автобуса №77.

На информационном табло в салоне автобуса появляется информация о других возможных тарифах проезда. Так, например, проездной на месяц стоит 1600 рублей, на полмесяца — 850 рублей, на один день — 120 рублей.

Фото: tagilcity.ru

Пропуск остановок и количество пассажиров

В процессе движения водитель игнорировал некоторые остановки, на которых не было пассажиров, в частности, на Луганском мосту и на въезде в Вагонку. Сотрудник общественного транспорта прояснил ситуацию, сообщив, что в салоне есть кнопки, нажатие на которые сигнализирует о необходимости остановки.

Останавливаемся на малолюдных остановках только по требованию пассажиров. В салоне есть специальные кнопки, которые подают мне сигнал о требовании и я останавливаюсь, — поясняет тагильчанин, управляющий новым автобусом.

На остальных остановках в среднем в автобус входит от трех до пяти пассажиров.

Фото: tagilcity.ru

Первые впечатления тагильчан

В автобусе, который следовал от торгового центра «Кит» до Уралвагонзавода, в общей сложности было около 15–20 пассажиров. Корреспондент TagilCity.ru решил узнать у жителей Нижнего Тагила понравилась ли им поездка.

Офигенно! Я постоянно ездила на Вагонку на двух транспортах и это было неудобно. Сейчас гораздо лучше, — делится своими впечатлениями местная жительница.

С запуском нового автобусного маршрута жизнь многих жителей изменилась к лучшему. Многим стало гораздо удобнее добираться на работу или домой. Ведь теперь у тагильчан появилась возможность ездить без пересадок.

Работаю на ГГМ, думаю, теперь будет гораздо удобнее добираться до места работы. Маршрут очень нравится. Салон новый, все удобства для жителей предусмотрены, — рассказывает пассажир автобуса №77.
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