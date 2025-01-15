Удобство и комфорт: корреспондент TagilCity.ru отправился по новому маршруту №77

Отдельно показывается текущая остановка и три последующие. Стоит обратить внимание на то, что, кроме названия, также указывается время и расстояние, которые нужно проехать до этой остановки. Особенно это актуально для тех, кто не знаком с местностью и может ориентироваться только по названию остановки. Это помогает не пропустить нужный пункт.