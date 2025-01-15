Удобство и комфорт: корреспондент TagilCity.ru отправился по новому маршруту №77

Posted 15 января, 13:28
Published 15 января, 13:28
Modified 15 января, 13:30
Updated 15 января, 13:30
Вслед за мэром Нижнего Тагила, Владиславом Пинаевым, корреспондент TagilCity.ru решил проехаться на новом автобусе №77, который так ждали местные жители.
Автобус по маршруту №77 начинает свое движение от Уралвагонзавода, либо от ТЦ «Кит» через Луганский проспект. Таким образом, это первый автобус, соединяющий Вагонку с каким-либо районом. Запуск общественного транспорта планировали начать сразу после новогодних праздников, однако дату начала проезда перенесли и автобус начал перевозку пассажиров лишь 13 января текущего года.
Первые рейсы, согласно расписанию, начинаются в 6:15 (ТЦ «Кит») и в 7:10 (УВЗ). Корреспондент TagilCity.ru поехал на автобусе от ТЦ «Кит» в 10:40. Прибыв на остановку за 10 минут до отъезда, удалось рассмотреть автобус во всех деталях.
Снаружи автобус довольно чистый, учитывая погодные условия на улицах Нижнего Тагила. Сразу бросается в глаза внушительный размер транспортного средства. Спереди располагается электронная табличка с обозначением номера маршрута и его пунктов остановки. Засчет подсветки табло будет видно и в темное время суток.
В автобус можно зайти через три двери: спереди, по середине, где можно поднять детскую или инвалидную коляску, благодаря выдвижному пандусу, и в задней части.
С первого взгляда становится ясно, что автобус — новый. В нем много места, он рассчитан на перевозку до 100 пассажиров. Сиденья удобные, поездка проходит гладко. Ощущается, что автобус оснащен по последнему слову техники, все механизмы в порядке.
В задней части автобуса находится просторный багажный отсек, который позволяет разместить багаж с габаритами от 120 до 180 см по сумме трех измерений. Больший размер для перевозки не допускается.
Отдельного внимания заслуживает электронное информационное табло, на котором размещается множество информации. Так, кроме времени и дня недели, слева отображается погода в Нижнем Тагиле не только на текущий момент, но и на последующие два дня. Ниже расположился актуальный курс доллара и евро.
Отдельно показывается текущая остановка и три последующие. Стоит обратить внимание на то, что, кроме названия, также указывается время и расстояние, которые нужно проехать до этой остановки. Особенно это актуально для тех, кто не знаком с местностью и может ориентироваться только по названию остановки. Это помогает не пропустить нужный пункт.
О том, что автобус скоро остановится, сообщает голос, который объявляет текущую и следующую остановки. Это помогает людям с проблемами зрения ориентироваться в пространстве.
Интересна также часть табло, на которой пишется история Нижнего Тагила. В ходе поездки можно открыть для себя любопытные сведения о своем городе, а туристы смогут лучше узнать местность даже без помощи экскурсовода.
На экране, помимо сведений об истории города, отображаются сведения о специальных знаках, которые имеются в автобусе. В частности, предоставляется информация о необходимости уступать места беременным женщинам, людям с ограниченными возможностями и пожилым пассажирам, а также о важности уважительного отношения к людям с собаками-помощниками.
Кроме того, в автобусе есть возможность подзарядить телефон. На каждом втором поручне есть USB-разъем на 2А.
Согласно новой системе оплаты проезда, все тагильчане заплатили при входе. Стоимость такая же, как у всех маршрутных автобусов — 28 рублей.
Оплатить можно как безналичным расчетом по терминалу, закрепленному на поручнях, так и наличными через небольшое окошко водителю. Всего терминалов 3, у каждого входа в общественный транспорт.
Когда пассажиры оплачивают картой, мне приходит чек. В конце смены формируется общий чек и за безналичную оплату, и за наличную, — рассказывает водитель автобуса №77.
На информационном табло в салоне автобуса появляется информация о других возможных тарифах проезда. Так, например, проездной на месяц стоит 1600 рублей, на полмесяца — 850 рублей, на один день — 120 рублей.
В процессе движения водитель игнорировал некоторые остановки, на которых не было пассажиров, в частности, на Луганском мосту и на въезде в Вагонку. Сотрудник общественного транспорта прояснил ситуацию, сообщив, что в салоне есть кнопки, нажатие на которые сигнализирует о необходимости остановки.
Останавливаемся на малолюдных остановках только по требованию пассажиров. В салоне есть специальные кнопки, которые подают мне сигнал о требовании и я останавливаюсь, — поясняет тагильчанин, управляющий новым автобусом.
На остальных остановках в среднем в автобус входит от трех до пяти пассажиров.
В автобусе, который следовал от торгового центра «Кит» до Уралвагонзавода, в общей сложности было около 15–20 пассажиров. Корреспондент TagilCity.ru решил узнать у жителей Нижнего Тагила понравилась ли им поездка.
Офигенно! Я постоянно ездила на Вагонку на двух транспортах и это было неудобно. Сейчас гораздо лучше, — делится своими впечатлениями местная жительница.
С запуском нового автобусного маршрута жизнь многих жителей изменилась к лучшему. Многим стало гораздо удобнее добираться на работу или домой. Ведь теперь у тагильчан появилась возможность ездить без пересадок.
Работаю на ГГМ, думаю, теперь будет гораздо удобнее добираться до места работы. Маршрут очень нравится. Салон новый, все удобства для жителей предусмотрены, — рассказывает пассажир автобуса №77.