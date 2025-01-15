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Posted 15 января, 10:42

Published 15 января, 10:42

Modified 15 января, 10:44

Updated 15 января, 10:44

В Екатеринбурге возбуждено дело после травмирования мальчика на горке

В Екатеринбурге возбуждено дело после травмирования мальчика на горке

15 января 2025, 10:42
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге СК проведет расследование после того, как 10-летний мальчик получил травму позвоночника на горке в Основинском парке.

Сотрудник Следкома в рамках расследования собирает доказательственную базу и допрашивает свидетелей. Также будет изучена необходимая документация и назначена экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, рассказали в пресс-службе областного СК.

Напомним, мальчик катался на горке на тюбинге недалеко от «Парк Хауса» и в какой-то момент повредил позвоночник. Врачи диагностировали компрессионный перелом. Некоторое время ребенку придется провести дома и временно перейти на домашнее обучение.

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