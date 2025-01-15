В Екатеринбурге возбуждено дело после травмирования мальчика на горке

Напомним, мальчик катался на горке на тюбинге недалеко от «Парк Хауса» и в какой-то момент повредил позвоночник. Врачи диагностировали компрессионный перелом. Некоторое время ребенку придется провести дома и временно перейти на домашнее обучение.