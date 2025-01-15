В Каменске-Уральском на двух автобусных маршрутах повысят стоимость проезда

Posted 15 января, 11:48
Published 15 января, 11:48
Modified 15 января, 11:50
Updated 15 января, 11:50
Цены на проезд поднимут на 2-х маршрутах с 11 февраля. За проезд пассажиры автобусов, курсирующих по маршрутам 9 и 11 будут платить 30 рублей, сообщает группа ВКонтакте «Подслушано Каменск-Уральский».
Объясняют нововведения тем, что это надо для погашения задолженности по зарплате, покупки запчастей и ремонта автобусов.
Горожане не против переплаты, но не уверены, что от этого автобусы будут ходить чаще.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле начали проверку после инцидента водителя автобуса и ребенка.