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Posted 15 января, 11:48

Published 15 января, 11:48

Modified 15 января, 11:50

Updated 15 января, 11:50

В Каменске-Уральском на двух автобусных маршрутах повысят стоимость проезда

В Каменске-Уральском на двух автобусных маршрутах повысят стоимость проезда

15 января 2025, 11:48
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском проезд подорожает на нескольких маршрутах общественного транспорта.

Цены на проезд поднимут на 2-х маршрутах с 11 февраля. За проезд пассажиры автобусов, курсирующих по маршрутам 9 и 11 будут платить 30 рублей, сообщает группа ВКонтакте «Подслушано Каменск-Уральский».

Объясняют нововведения тем, что это надо для погашения задолженности по зарплате, покупки запчастей и ремонта автобусов.

Горожане не против переплаты, но не уверены, что от этого автобусы будут ходить чаще.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Проезд#Билет#Екатеринбург
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