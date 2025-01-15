В Нижнем Тагиле начали проверку после инцидента водителя автобуса и ребенка

Posted 15 января, 06:03
Published 15 января, 06:03
Modified 15 января, 06:05
Updated 15 января, 06:05
О том, что началась проверка по факту инцидента, TagilCity.ru рассказали в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
Сейчас проводится внутренняя проверка по этой ситуации, — сообщили в городской организации.
Также проверку по этому конфликту проведет и «Тагильский трамвай».
Обязательно выясним обстоятельства по данному случаю, — рассказали в нижнетагильской транспортной компании.
Напомним, инцидент произошел 14 января 2025 года. У мальчика не было денег на карте, из-за чего водитель не пустил его внутрь.