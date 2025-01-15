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Posted 15 января, 06:03

Published 15 января, 06:03

Modified 15 января, 06:05

Updated 15 января, 06:05

В Нижнем Тагиле начали проверку после инцидента водителя автобуса и ребенка

В Нижнем Тагиле начали проверку после инцидента водителя автобуса и ребенка

15 января 2025, 06:03
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле проводится проверка после конфликта водителя автобуса №46 и мальчика, который не смог оплатить проезд.

О том, что началась проверка по факту инцидента, TagilCity.ru рассказали в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.

Сейчас проводится внутренняя проверка по этой ситуации, — сообщили в городской организации.

Также проверку по этому конфликту проведет и «Тагильский трамвай».

Обязательно выясним обстоятельства по данному случаю, — рассказали в нижнетагильской транспортной компании.

Напомним, инцидент произошел 14 января 2025 года. У мальчика не было денег на карте, из-за чего водитель не пустил его внутрь.

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