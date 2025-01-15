В одной из школ Екатеринбурга ввели хитрое расписание

Posted 15 января, 03:30
Published 15 января, 03:30
Modified 15 января, 03:32
Updated 15 января, 03:32
Так, стало известно, что с 13 января 2025 года у шестых классов уроки будут начинаться в 10:40 или в 11:35 — в районе четвертого и пятого уроков, пишет Е1.
По словам родителей, из-за сдвига начала уроков дети не смогут заниматься в кружках. Екатеринбуржец, у которого ребенок учится в этой школе, рассказал, что ему объяснили такие меры нехваткой учителей.
В городском департаменте образования сообщили, что администрация школы в итоге приняла другое расписание, и теперь шестые и седьмые классы, а также вторые и четвертые будут учиться во вторую смену с 13:10.
Напомним, 13 января 2025 года в Нижнем Тагиле в школе №13 эвакуировали учеников и учителей из-за сообщения о минировании.