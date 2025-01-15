В Ревде женщине заплатят 400 тысяч компенсации за падение на тротуаре

Posted 15 января, 06:40
Published 15 января, 06:40
Modified 15 января, 06:42
Updated 15 января, 06:42
Местная жительница поскользнулась на тротуаре во время гололеда и упала. Падение привело к тому, что она получила гематому грудной клетки и множественные переломы ребер.
Прокуратура Ревды поддержала иск, указав на ответственность ООО «Армада», которое по контракту обязано содержать улично-дорожную сеть. Решение суда может быть обжаловано, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что девочка, сломавшая палец на парковке, получит 100 тысяч компенсации от ТСЖ.