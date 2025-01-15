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Posted 15 января, 06:40

Published 15 января, 06:40

Modified 15 января, 06:42

Updated 15 января, 06:42

В Ревде женщине заплатят 400 тысяч компенсации за падение на тротуаре

В Ревде женщине заплатят 400 тысяч компенсации за падение на тротуаре

15 января 2025, 06:40
Фото: 1MI.
В Ревде по решению суда женщина получит несколько сотен тысяч в качестве компенсации морального и физического вреда после падения на тротуаре.

Местная жительница поскользнулась на тротуаре во время гололеда и упала. Падение привело к тому, что она получила гематому грудной клетки и множественные переломы ребер.

Прокуратура Ревды поддержала иск, указав на ответственность ООО «Армада», которое по контракту обязано содержать улично-дорожную сеть. Решение суда может быть обжаловано, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что девочка, сломавшая палец на парковке, получит 100 тысяч компенсации от ТСЖ.

В Свердловской области женщина отсудила 200 тысяч у города за падение на улице
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент
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