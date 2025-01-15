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Posted 15 января, 05:09

Published 15 января, 05:09

Modified 15 января, 05:11

Updated 15 января, 05:11

В Свердловской области начал работать туристический налог

В Свердловской области начал работать туристический налог

15 января 2025, 05:09
Фото: Изображение Midjourney.
В некоторых городах Свердловской области начал действовать турналог. Его будут взимать с туристов, которые поселяются в отели и гостиницы.

Так, турналог в настоящий момент введен в Екатеринбурге, Асбесте, Первоуральске, Верхней Пышме, Сысерти и Среднеуральске, а также в Невьянском, Сосьвинском, Шалинском, Верхотурском, Новоуральском и Асбестовском округах, пишет «Коммерсант».

Предприниматели выразили надежду, что данный налог улучшит туристическую отрасль в регионе, а также поможет привлечь средства. Однако эксперты не уверены в том, что турналог нужен в небольших городах. Он может отпугнуть гостей и негативно повлиять на туризм.

Напомним, в Екатеринбурге хозяева гостиниц и отелей с опаской отнеслись к введению турналога, из-за которого поток путешественников может сократиться.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Деньги#Туризм#Гостиницы#Путешественники#Екатеринбург#Туристический налог
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