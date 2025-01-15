В Свердловской области начал работать туристический налог

Предприниматели выразили надежду, что данный налог улучшит туристическую отрасль в регионе, а также поможет привлечь средства. Однако эксперты не уверены в том, что турналог нужен в небольших городах. Он может отпугнуть гостей и негативно повлиять на туризм.