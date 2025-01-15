В Свердловской области начал работать туристический налог

Posted 15 января, 05:09
Published 15 января, 05:09
Modified 15 января, 05:11
Updated 15 января, 05:11
Так, турналог в настоящий момент введен в Екатеринбурге, Асбесте, Первоуральске, Верхней Пышме, Сысерти и Среднеуральске, а также в Невьянском, Сосьвинском, Шалинском, Верхотурском, Новоуральском и Асбестовском округах, пишет «Коммерсант».
Предприниматели выразили надежду, что данный налог улучшит туристическую отрасль в регионе, а также поможет привлечь средства. Однако эксперты не уверены в том, что турналог нужен в небольших городах. Он может отпугнуть гостей и негативно повлиять на туризм.
Напомним, в Екатеринбурге хозяева гостиниц и отелей с опаской отнеслись к введению турналога, из-за которого поток путешественников может сократиться.