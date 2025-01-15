tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 13:13

Published 15 января, 13:13

Modified 15 января, 13:15

Updated 15 января, 13:15

В Свердловской области распространился фейк о беспилотниках в небе

В Свердловской области распространился фейк о беспилотниках в небе

15 января 2025, 13:13
Фото: Изображение Midjourney.
В ФСБ информацию о дронах в небе над Свердловской областью назвали фейком.

На Среднем Урале распространяется ложная информация о том, что в небе замечены беспилотники, сообщает пресс-служба Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

В ведомстве заявили, что данная информация — фейк, распространяемый иностранными спецслужбами. Их цель — дестабилизировать обстановку и заставить свердловчан бояться.

Свердловчан убеждают быть бдительными и доверять только проверенной информации.

Напомним, эксперты в Екатеринбурге назвали предполагаемую причину сбоя интернета.

Упало все: во всех городах России одномоментно отключился интернет
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Фейк#Беспилотник#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика