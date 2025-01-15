В Свердловской области распространился фейк о беспилотниках в небе

Posted 15 января, 13:13
Published 15 января, 13:13
Modified 15 января, 13:15
Updated 15 января, 13:15
На Среднем Урале распространяется ложная информация о том, что в небе замечены беспилотники, сообщает пресс-служба Антитеррористической комиссии в Свердловской области.
В ведомстве заявили, что данная информация — фейк, распространяемый иностранными спецслужбами. Их цель — дестабилизировать обстановку и заставить свердловчан бояться.
Свердловчан убеждают быть бдительными и доверять только проверенной информации.
Напомним, эксперты в Екатеринбурге назвали предполагаемую причину сбоя интернета.