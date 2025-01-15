Владимир Ефимов: До конца 2027 года в Москве построят еще четыре пешеходных моста

Согласно заявлению Владимира Ефимова, до конца 2027 года в Москве будут построены еще четыре пешеходных моста, два из которых длиной 115 и 150 метров появятся на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062 в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Другие два моста будут возведены в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Мостовые конструкции будут проходить через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Их протяженность составит 500 и 400 метров соответственно. В настоящее время все объекты находятся на стадии проектирования.