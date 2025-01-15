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Posted 15 января, 16:40

Published 15 января, 16:40

Modified 15 января, 16:40

Updated 15 января, 16:40

Владимир Ефимов: До конца 2027 года в Москве построят еще четыре пешеходных моста

Владимир Ефимов: До конца 2027 года в Москве построят еще четыре пешеходных моста

15 января 2025, 16:40
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В южной, западной и северо-западной частях российской столицы в течение двух ближайших лет возведут четыре новых пешеходных моста.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что данная мера улучшит пешеходную инфраструктуру и сообщение между районами.

Согласно заявлению Владимира Ефимова, до конца 2027 года в Москве будут построены еще четыре пешеходных моста, два из которых длиной 115 и 150 метров появятся на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062 в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Другие два моста будут возведены в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Мостовые конструкции будут проходить через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Их протяженность составит 500 и 400 метров соответственно. В настоящее время все объекты находятся на стадии проектирования.

В соответствии с глобальной программой благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки в столице построят четыре километра дорог, два пешеходных моста, более двух километров терренкуров, шесть павильонов и комплекс прибрежных объектов, включающих причалы для водных аттракционов, зоны отдыха и другие инфраструктурные объекты. Об этом пишет mos.ru.

Пешеходный мост длиной 500 метров свяжет районы Хорошево-Мневники и Крылатское — его возведут в районе Мневниковской поймы. Там же будет построен мост длиной 400 метров, который соединит Хорошево-Мневники с Филевским парком. Обе мостовые конструкции войдут в состав новых прогулочных маршрутов и обеспечат комфортное перемещение жителей и гостей города.

По информации, предоставленной руководителем департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василием Десятковым, в текущем году в городе открыли два новых пешеходных моста. Один из них протяженностью 58 метров соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, органично дополнив существующую инфраструктуру. Второе сооружение протяженностью 243 метра было построено через Яузу и связало учебные корпуса МГТУ имени Баумана.

Особое внимание при реализации проектов направлено на качество и безопасность сложных инженерных сооружений. В Мосгосстройнадзоре отмечают, что инспекторы комитета осуществляют тщательную проверку строительных работ на каждом этапе.

Известно, что в районе Нагатинский Затон Сергей Собянин открыл велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки.

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