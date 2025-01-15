Водитель автомобиля сбил насмерть пешехода в деревне Красноуфимского района

Posted 15 января, 08:50
Published 15 января, 08:50
Modified 15 января, 08:52
Updated 15 января, 08:52
58-летний пешеход вышел на дорогу в одежде без светоотражающих элементов. В этот момент мужчину сбила иномарка, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате наезда пострадавший пешеход скончался до того, как приехали врачи. Автомобилист во время аварии был в трезвом состоянии. Проводится проверка по факту случившегося.
Напомним, 15 января на Серовском тракте в аварию попали два грузовика. В результате пострадали два человека.