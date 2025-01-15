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Posted 15 января, 08:50

Published 15 января, 08:50

Modified 15 января, 08:52

Updated 15 января, 08:52

Водитель автомобиля сбил насмерть пешехода в деревне Красноуфимского района

Водитель автомобиля сбил насмерть пешехода в деревне Красноуфимского района

15 января 2025, 08:50
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района пешеход попал под машину Hyundai Porter на улице Чапаева. ДТП произошло утром 15 января 2025 года.

58-летний пешеход вышел на дорогу в одежде без светоотражающих элементов. В этот момент мужчину сбила иномарка, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате наезда пострадавший пешеход скончался до того, как приехали врачи. Автомобилист во время аварии был в трезвом состоянии. Проводится проверка по факту случившегося.

Напомним, 15 января на Серовском тракте в аварию попали два грузовика. В результате пострадали два человека.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#ДТП#Автомобиль#Пешеход#ЧП#Красноуфимский район#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Автоинспекция
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