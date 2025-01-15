Женщина в Екатеринбурге зарезала сожителя во время ссоры

Posted 15 января, 09:32
Published 15 января, 09:32
Modified 15 января, 09:34
Updated 15 января, 09:34
Екатеринбурженка резала овощи для винегрета. В этот момент у нее произошел конфликт с мужчиной, с которым она проживала вместе. Женщина кинулась на него с ножом и нанесла несколько ударов, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.
Потерпевшего отвезли в больницу, однако через несколько дней он скончался. Когда в квартиру приехали полицейские, они записывали осмотр места происшествия и общение с присутствовавшими людьми на видеокамеру. Позднее запись приобщили к материалам дела, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
После завершения расследования дело передали в суд. Женщину осудили на пять лет и девять месяцев ИК общего режима.
Напомним, житель Екатеринбурга избил до смерти своего отца молотком, так как принял его за инопланетянина.