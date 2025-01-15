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Posted 15 января, 09:32

Published 15 января, 09:32

Modified 15 января, 09:34

Updated 15 января, 09:34

Женщина в Екатеринбурге зарезала сожителя во время ссоры

Женщина в Екатеринбурге зарезала сожителя во время ссоры

15 января 2025, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 64-летняя женщина убила ножом сожителя, с которым у нее произошла ссора. ЧП случилось 13 февраля 2024 года.

Екатеринбурженка резала овощи для винегрета. В этот момент у нее произошел конфликт с мужчиной, с которым она проживала вместе. Женщина кинулась на него с ножом и нанесла несколько ударов, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.

Потерпевшего отвезли в больницу, однако через несколько дней он скончался. Когда в квартиру приехали полицейские, они записывали осмотр места происшествия и общение с присутствовавшими людьми на видеокамеру. Позднее запись приобщили к материалам дела, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

После завершения расследования дело передали в суд. Женщину осудили на пять лет и девять месяцев ИК общего режима.

Напомним, житель Екатеринбурга избил до смерти своего отца молотком, так как принял его за инопланетянина.

Тагильчанин убил сожительницу из-за ревности
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