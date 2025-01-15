Женщина в Екатеринбурге зарезала сожителя во время ссоры

Екатеринбурженка резала овощи для винегрета. В этот момент у нее произошел конфликт с мужчиной, с которым она проживала вместе. Женщина кинулась на него с ножом и нанесла несколько ударов, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.