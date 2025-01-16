15-летний подросток из Екатеринбурга свел счеты с жизнью

Posted 16 января, 16:18
Published 16 января, 16:18
Modified 16 января, 16:21
Updated 16 января, 16:21
Трагедия произошла на улице Высоцкого — именно здесь нашли тело школьника, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
Подробностей о произошедшем на данный момент нет. В региональном Следственном комитете от каких-либо комментариев по этому поводу воздержались.
В декабре 11-летняя девочка из Екатеринбурга у себя дома свела счеты с жизнью — накануне она поссорилась с матерью из-за интернета.
А в ноябре прохожие обнаружили на улице Ломоносова труп 16-летней девушки, которая совершила самоубийство.