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Posted 16 января, 16:18

Published 16 января, 16:18

Modified 16 января, 16:21

Updated 16 января, 16:21

В Екатеринбурге 15-летний мальчик покончил с собой

15-летний подросток из Екатеринбурга свел счеты с жизнью

16 января 2025, 16:18
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге 15-летний мальчик покончил с собой

В Екатеринбурге очередной подросток покончил с собой. Его тело нашли в районе ЖБИ.

Трагедия произошла на улице Высоцкого — именно здесь нашли тело школьника, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

Подробностей о произошедшем на данный момент нет. В региональном Следственном комитете от каких-либо комментариев по этому поводу воздержались.

В декабре 11-летняя девочка из Екатеринбурга у себя дома свела счеты с жизнью — накануне она поссорилась с матерью из-за интернета.

А в ноябре прохожие обнаружили на улице Ломоносова труп 16-летней девушки, которая совершила самоубийство.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Подростки#Самоубийство#Трагедия#ЖБИ#18+#Екатеринбург
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